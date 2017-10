La frase de Borrell de hace dos días que muchos creen que se ha cumplido a rajatabla

El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha afirmado este martes en el Parlament: "Asumo el mandato del pueblo de que Cataluña se convierta en Estado independiente en forma de república", pero ha planteado al Parlament suspender unas semanas los efectos de una independencia para entrar en una etapa de diálogo.

Un día antes de esa declaración, el expresidente del Parlamento Europeo Josep Borrell pronunció unas palabras en el programa Hoy por Hoy, de la Cadena Ser, que muchos aseguran que se han cumplido al 100%.

"Van a impedir la tragedia, pero van a continuar la comedia", auguró después de advertir de que íbamos a "seguir encallados" porque esa es la estrategia de los independentistas: "Llevar la tensión al límite luego dar un paso atrás y luego seguir".

"¿Eso qué quiere decir? ¿No van a hacerlo mañana?", preguntó la periodista Pepa Bueno. "Pues que sí pero no. No pero sí. La proclamamos, pero no la declaramos. O la declaramos pero no la proclamamos. Esto tiene efectos diferidos pero manifestamos la voluntad del pueblo pero la aplicamos porque el Estado represor nos lo impide... En fin, vamos seguir en eso que llaman los ingleses 'chapotear en el barro".

Estas son algunas de las reacciones que esas palabras han generado ahora:

Acertó Borrel cuando dijo en @La_SER : ""Van a impedir la tragedia, pero continuarán la comedia" https://t.co/FXFF4fGl0r — Adela Molina (@adelamolina) 10 de octubre de 2017

Ayer, Josep Borrel: "Van a evitar la tragedia y continuar la comedia" Tal cual — Lorenzo (@Franl19) 10 de octubre de 2017

Como dijo Borrel el otro día: "Han evitado la Tragedia para continuar con la Comedia" https://t.co/gMpFUvEfOX — J.L.Vitorino3 (@JLVitorino3) 11 de octubre de 2017

Como dijo Borrel: "evitan la tragedia pero continúa la comedia " — Ozogoche (@loborml) 11 de octubre de 2017

#10Oct

Borrel ayer:

"Se evitara la tragedia, se continuara la comedia"

Y lo clavo. — Gardener (@cfiel66) 10 de octubre de 2017

Borrel predijo lo de hoy en su entrevista en @La_SER: "Van a impedir la tragedia, pero van a continuar la comedia" https://t.co/n22aTi1PH1 — Lerena (@Jlerena) 10 de octubre de 2017