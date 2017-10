La relación entre Patricia Montero y el jurado se tensa en 'Masterchef Celebrity'

La última emisión de Masterchef Celebrity en TVE no ha escapado de nuevo de la polémica. Esta vez la protagonista de las broncas ha sido la actriz Patricia Montero, quien recibió varias llamadas de atención del jurado a lo largo del programa. Jordi Cruz, Samantha Vallejo-Nájera y Pepe Rodríguez le recriminaron a la actriz poca actitud y falta de humildad en las cocinas.

Las críticas comenzaron en la prueba de exteriores por equipos donde Montero recibió duras acusaciones. En este cocinado la actriz compartía cocinas con Edu Soto, José Corbacho, Silvia Abril y Anabel Alonso que, por ser la triunfadora de la primera prueba, competía en ambos equipos. Jordi Cruz acusó a la actriz en esta segunda prueba por equipos de bajar los brazos antes de tiempo frente a sus compañeros. "Estabas más derrotada que Edu [Soto] y te quejabas tres veces más. Creo que has ido a remolque toda su prueba y no lo habéis dado todo", le recriminó el miembro del jurado. Ante esto, la actriz respondió que no comprendía la razón de sus críticas: "Para mí rendirse es dejar de trabajar y no lo he hecho, es que no he parado".

Tras la bronca, Montero se colocó el delantal negro para la prueba de eliminación junto a Silvia Abril, Edu Soto y José Corbacho. Durante este último cocinado los nominados tenían que elaborar diversas salsas que Anabel Alonso, ganadora de la última prueba, distribuía aparentemente al azar. La actriz encargó a Montero que elaborase la salsa bearnesa, una decisión muy comentada por el jurado. "La sensación que la bearnesa, que a priori es la más complicada, le venía bien que le tocara a Patricia. A veces se hacen los tontos, diciendo que es al azar pero es la estrategia", comentó Jordi Cruz con el resto de los miembros del jurado.

Montero declaró tras las cámaras: "Quiero pensar que ha sido el azar, porque no me ha ido nada bien, ya que es una salsa desconocida para mí y sería un golpe bajo". Esto se debe también a que la actriz había comentado antes de empezar la prueba que desconocía esta elaboración. Montero recibió duras críticas por presentar un plato de marisco con espárragos sin pelar ningún elemento.

Ante esto, los tres miembros del jurado le recordaron a la concursante que aceptase las críticas. "Quiero oír 'me he equivocado", le recriminó Pepe Rodríguez. Unas críticas que culminó Samantha Vallejo-Nájera añadiendo: "Te hace falta un poco de humildad en la cocina, y eso lo valoramos mucho". Una actitud que también comentaron sus compañeros, incluso José Corbacho llegó a decirle durante el veredicto que parase de defenderse ante el jurado. Sin embargo, al acabar su valoración, la actriz volvió a mostrar su punto de vista: "Creo que han sido excesivamente duros porque no creo que me falte humildad".

ATENCIÓN: Spoilers

El veredicto final fue igual de negativo, volvieron a recordarle su falta de autocrítica y su mala elaboración llegando a decir que expulsarían tanto a Silvia Abril como a ella, aunque finalmente la que abandonó el programa entre lágrimas de sus compañeros fue Silvia.

El programa fue emitido el pasado martes 10 de octubre en TVE y lideró su franja con más de 2,4 millones de espectadores.