Por qué Frankie Muniz no recuerda su paso por 'Malcolm'

Frankie Muniz es recordado por su papel protagonista en la serie Malcolm pero, curiosamente, él no recuerda aquella época. El actor actualmente participa en el concurso Dancing with the stars (un Mira quién baila de la televisión estadounidense) y esta semana preguntaron a los concursantes cuál era el año más memorable de sus vidas.

"La gente piensa que el mío sería el que empezó Malcolm [la serie comenzó en el año 2000 y tuvo siete temporadas] porque me permitió vivir mis sueños", afirmó Muniz, de 31 años. "He conseguido hacer todo lo que quería pero la verdad es que no recuerdo mucho. Casi me parece que no fuera yo".

Frankie Muniz en 'Dancing with the stars'.

"No estoy muy seguro de cómo mi memoria empezó a perderse", apuntó. En los últimos cinco años el intérprete ha sufrido varios accidentes cerebrovasculares llamados ataques isquémicos transitorios (episodios cortos en los que se produce una interrupción temporal del flujo de sangre en un vaso del cerebro). Muniz además ha tenido unas nueve conmociones cerebrales.

"Me pone un poco triste", aseguró el actor. "Debería recordar haber ido a Australia. Eso es algo que la gente recuerda". Según contó, su novia (Page Price) le ayuda a reforzar su memoria escribiendo un diario con todo lo que hacen.

Muniz no sólo es actor. También ha sido piloto de coches, batería en dos grupos de música rock (You Hang Up y Kingsfoil) y ha trabajado en publicidad.