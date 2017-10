Trump reta a su secretario de Estado a comparar sus coeficientes intelectuales

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha retado a su secretario de Estado, Rex Tillerson a un test de coeficiente intelectual después de que salieran a la luz un informe en el que se aseguraba que el representante exterior de EEUU le había insultado.

La semana pasada, Tillerson se vio obligado a negar un texto de NBC News según el cual había llamado al presidente "estúpido" después de una reunión en julio en el Pentágono. "Él es inteligente", aseguró el jefe de la diplomacia estadounidense en rueda de prensa, en alusión a Trump.

Sin embargo, algo sobre el incidente parece molestar al mandatario. "Creo que es una noticia falsa", ha aseverado Trump a la revista Forbes. "Pero si lo hizo, creo que tendremos que comparar las pruebas de coeficiente intelectual y puedo decirte quién va a ganar", ha añadido.

Unas horas más tarde, Trump ha respondido afirmativamente a la pregunta de si sigue teniendo confianza en Tillerson, y ha negado que sus comentarios hayan minado la autoridad de su secretario de Estado.

"No, no he socavado a nadie. No creo en socavar a la gente", ha asegurado Trump a los periodistas al recibir en el Despacho Oval al exsecretario de Estado Henry Kissinger (1973-1977).

TILLERSON NO HA NEGADO EL INSULTO POR CONSIDERARLO "INSUSTANCIAL"

El Departamento de Estado no ha querido hacer comentarios sobre las declaraciones de Trump, quien la semana pasada arremetió contra la NBC por haberse "inventado" la información sobre el supuesto insulto.

En su comparecencia del miércoles, Tillerson negó que haya pensado "nunca" en dimitir y defendió su relación con Trump, algo que muchos observadores atribuyeron a un intento de conservar su puesto.

El secretario de Estado no quiso aclarar si insultó a Trump, por considerar que se trata de una cuestión "insustancial"; pero su portavoz, Heather Nauert, declaró que Tillerson no usa "ese tipo de lenguaje para hablar sobre el presidente de Estados Unidos ni sobre nadie".

En cualquier caso, la sugerencia de Trump sobre su superioridad respecto a Tillerson ha dado de qué hablar y ha llevado incluso a la asociación Mensa, que agrupa a personas con un coeficiente superior a la media, a ofrecer a los dos líderes comparar los suyos en un test de inteligencia.

"SOLO FUE UNA BROMA"

La portavoz de la Casa Blanca, Sarah Huckabee Sanders, ha intentado zanjar la polémica al afirmar que se trataba "solo de una broma". "No estaba cuestionando la inteligencia del secretario de Estado", ha asegurado, ya que tiene "100% de confianza" en él.

"El presidente puede permitirse una broma. El secretario de Estado no tiene problemas con esto", ha intentado minimizar por su parte la portavoz del Departamento de Estado, Heather Nauert, quien ha precisado que el coeficiente intelectual de Tillerson es "elevado".

El informe de NBC News se conoció días después de que Trump recriminara públicamente a Tillerson por "perder el tiempo" tratando de negociar con Corea del Norte para frenar su programa nuclear.