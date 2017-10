Trump sugiere penalizar a las cadenas de televisión para evitar "noticias falsas"

El presidente de EEUU, Donald Trump, sugirió hoy que puede ser "apropiado" penalizar a las cadenas de televisión ante "todas las noticias falsas" que han divulgado recientemente, al acusar al canal NBC de "inventar" una historia sobre su posición ante el arsenal nuclear del país.

"Con todas las noticias falsas saliendo de NBC y las cadenas, ¿en qué punto es apropiado revocar su Licencia? ¡Malo para el país!", declaró Trump en su cuenta de Twitter.

Fake @NBCNews made up a story that I wanted a "tenfold" increase in our U.S. nuclear arsenal. Pure fiction, made up to demean. NBC = CNN!

En otro tuit, el presidente acusó a NBC de "inventar" una información publicada hoy acerca de que él planteó, en una reunión con su equipo de seguridad nacional el pasado julio, su deseo de multiplicar por diez el arsenal nuclear del país.

With all of the Fake News coming out of NBC and the Networks, at what point is it appropriate to challenge their License? Bad for country!