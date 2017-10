Barnier descarta comenzar a negociar la futura relación del Reino Unido y la UE

El negociador jefe de la Unión Europea (UE) para el Brexit, Michel Barnier, afirmó hoy que no recomendará a los jefes de Estado y de Gobierno de los Veintisiete comenzar la segunda etapa de negociación, centrada en la futura relación con el Reino Unido, ante la falta de avances en la primera fase.

"No estoy en situación, dado el estado actual de las cosas, de proponer al Consejo Europeo la semana próxima abrir las discusiones sobre la futura relación", dijo el político francés en una rueda de prensa al término de la quinta ronda de negociaciones sobre la salida del Reino Unido de la UE.

La primera etapa de las conversaciones se centra en los derechos de los ciudadanos, la frontera irlandesa y el acuerdo financiero entre Londres y Bruselas.

'We are not asking for "concessions". #Brexit is not about concessions on citizens' rights, Ireland or financial settlement.' @MichelBarnier pic.twitter.com/3S09g1TQtD