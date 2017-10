Hollywood está patas arriba. Desde que la pasada semana el diario The New York Times destapase que varias actrices habían sido acosadas sexualmente por el productor Harvey Weinstein, no han parado de salir a la luz más nombres de otras víctimas del cofundador de Miramax. Los abusos del hombre que está detrás de títulos como Vicky Cristina Barcelona, Emma o El Indomable Will Hunting han sido juzgados de inaceptables por numerosos rostros conocidos, desde el expresidente Barack Obama o la actriz Meryl Streep, a los españoles Antonio Banderas o Penélope Cruz.

Por si los casos del escándalo Weinstein no fuesen suficientes, a esta revelación se han sumado las de otros rostros conocidos de la pantalla. Este jueves el actor James Van Der Beek, conocido por su papel protagonista en la serie Dawson Crece, denunció que había sufrido acoso por parte de "hombres poderosos" y ahora la actriz Blake Lively, quien saltó a la fama gracias a Gossip Girl y musa reciente de Woody Allen (Café Society), ha revelado un episodio similar.

En una entrevista con Los Ángeles Times, Lively cuenta que sufrió acoso por parte un maquillador. "Me decía cosas inapropiadas e insistía en ponerme el pintalabios con el dedo", explica la actriz, quien no cuenta cuándo se produjeron estos abusos. "Una noche dormí en el set y cuando me desperté me estaba grabando. Yo estaba vestida, pero fue algo terrible, propio de un voyeur".

En la entrevista, la actriz cuenta también que se lo dijo a los responsables de al grabación y se llevó una gran decepción el día que le dijeron que tenía que hablar. "Pensé: 'Al final van a hacer van a hacer algo con este hombre que me había estado tocando todos los días'. Me dijeron: 'Tu perro ha dejado una caca delante del váter de tu camerino y nuestro conserje ha tenido que recogerla. Esto es muy serio y no puede ocurrir otra vez", relata.

Lively tuvo que denunciar el acoso para que finalmente el maquillador fuese despedido, cuenta en Los Ángeles Times. Aunque no parece que fuese un despido polémica. "El productor escribió una carta de recomendación porque no quería que hubiese mal rollo", relata.