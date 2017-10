Las deportivas de moda: de terciopelo, bordadas y con suela alta

En varias ocasiones hemos hablado de ese segmento del mercado que se ha vuelto un imprescindible para las urbanitas mas chic: las zapatillas deportivas de lujo. Este otoño, las grandes y pequeñas marcas se reinventan una vez más. Con apliques de swarovski, pintadas a mano, adornadas con estrellas y flores... Todas han tomado las calles de Nueva York.

Llegaron hace un par de años para quedarse. Sin competencia en el mercado de lujo, marcas como Chanel, Louis Vuitton, Dior o Jimmy Choo no han dudado en dar el salto al total look deportivo.

Junto a ellas, una empresa está revolucionando el asfalto de la gran manzana: The Shoe Box NYC. Esta compañía de calzado de lujo se atrevió a vender el verano pasado deportivas de piel con suela de esparto y lo 'petaron'. No había mujer del Upper East Side, el barrio más exclusivo de Nueva York, que no tuviera varios pares en diferentes colores y firmados por el diseñador Marc Fisher, l'enfant terrible de la zapatería Prêt-à-porter que triunfa en la Gran Manzana. Para la temporada que estrenamos, su propuesta son deportivas con suelas altas de goma o caucho, con cordones o sin ellos y con muchas estrellas. No son Converse, pero podrían confundirse.

Otros de los must have del otoño-invierno son las Nike Air Max Thea, zapatillas de piel en rosa o azul con puntera metálica. Estas deportivas están hechas a mano en Italia, en exclusiva para la firma estadounidense, y tienen suela inteligente para no romperse el tobillo por las aceras de la gran ciudad.

Y dentro del mundo de la moda más sofisticado, la firma Ash propone deportivas fabricadas en terciopelo y bordadas a mano con hilos de oro o plata y motivos florales.

Está claro que las zapatillas deportivas de lujo han tomado el mundo de la moda y, de momento, la tendencia es imparable.