La genial respuesta de los creadores del 'Pro Evolution' a esta queja de Khedira al 'FIFA'

La cuenta oficial de Pro Evolution Soccer, el popular videojuego de fútbol que hace la competencia al FIFA de EA Sports, ha sido protagonista en Twitter por su respuesta al futbolista alemán Sami Khedira.

El excentrocampista del Real Madrid escribió un mensaje en esta red social dirigido a los responsables del FIFA pidiéndoles que actualicen su aspecto físico, ya que hace tiempo que ya no tiene el pelo largo.

"Hey EA Sports, encantado de que os guste mi pelo largo... pero lo llevo corto desde hace al menos dos años".

Hey @EASPORTSFIFA , I'm really glad you like my long hair... but I'm wearing it short for almost two years now... 🙄😄💇🏻‍♂ #FIFA18 #SK6 pic.twitter.com/0MHsBZk3Bp