Nuria Roca y Juan del Val hablan sobre su relación abierta en 'El Hormiguero'

La presentadora Nuria Roca y el escritor Juan del Val, casados desde el año 2000, fueron los protagonistas este jueves de El Hormiguero (Antena 3). Con la visita —cuyo motivo era la promoción de la última novela de Del Val, Parece mentira— Nuria Roca batió el récord de asistencia al programa con 15 apariciones, empatada con el actor Mario Casas.

Durante la entrevista, Pablo Motos sacó a colación una cita de la página 236 del libro que decía lo siguiente:

"No creo que haya nada malo en desear a otras personas. Nos han enseñado que si se quiere a alguien no puede apetecerte estar en la cama con nadie más. Me parece muy bien a quien le suceda pero a mí no me pasa".

"A mí me pasa y a Claudio [el personaje del libro] le pasa", apostilló Juan del Val.

"Es algo que nos pasa a muchos pero que muchas veces no nos atrevemos a verbalizar", añadió Nuria Roca tras señalar que había leído varias veces la novela, lo que le había llevado a hacerse muchas preguntas.

"Todo es una cuestión de entender, de saber dónde se está y de saber dónde se quiere estar", prosiguió la presentadora. "Otra cosa es que yo conozca los detalles. ¡No!".

"Ya lo entiendo", dijo Pablo Motos. "Sois una pareja abierta..."

"Sí", contestaron los dos, que ya lo habían reconocido en otras ocasiones. "Yo no quiero tener una persona al lado que no esté viva, que no desee. Yo quiero que desee", prosiguió Nuria Roca. "Otra cosa es que no quiera estar conmigo. Eso sí que no lo perdonaría nunca ni yo querría estar con esa persona. Ahora bien, yo creo que las parejas crecen, evolucionan, maduran... y nosotros llevamos muchos años juntos. Lo que hemos hecho es crecer y hacer un aprendizaje como pareja y atrevernos a confesarnos cosas en cuanto a sentimientos", explicó.