Cachondeo con esta confusión de una tuitera al ir a ducharse

El humor es de lo poco que se salva en Twitter en estos meses de broncas y odio. Una usuaria de Twitter ha publicado un chiste que está siendo compartido de forma masiva.

La fórmula parece sencilla pero no lo es: una situación común, un objeto conocido y un rocambolesco desenlace.

"Me quedé sin jabón. Busqué y encontré 2 de regalos navideños. Me metí a la ducha. Me lo pasé por el cuerpo. No hacía espuma. Era una vela", ha dicho la tuitera, que en pocos días lleva más de 20.000 retuits y numerosos comentarios.

Me quedé sin jabón. Busqué y encontré 2 de regalos navideños.

Me metí a la ducha. Me lo pasé por el cuerpo. No hacía espuma.

Era una vela... pic.twitter.com/tkkRy2oFhK — Mariel (@MarielMendo) 11 de octubre de 2017

Como no podía ser de otra manera, este tuit ha suscitado un montón de bromas y numerosos comentarios.

Cómo sea, es impresionante la cara de susto con la que quedó el pobre pescadito después de esa experiencia. — Presidente Camacho (@Paranoicoco) 11 de octubre de 2017

Jajajaja excelente — Erix Nat (@erix2604) 11 de octubre de 2017

El código penal te autoriza a matar al que te lo regaló por FORRADA ABSOLUTA — Claudita Bandeña-MDQ (@CLAUDIAOCHANDIO) 12 de octubre de 2017

No lava, pero impermeabiliza (?) — Sergio (@Morrison_SL) 11 de octubre de 2017

Me regalaron un frasco de sal gruesa con romero. El frasco no decía nada, así que lo obvio era usarla para cocinar. Eran sales de baño. pic.twitter.com/wGMrp8dwOw — Majo Grillo (@majogrillo) 12 de octubre de 2017

JAJAJA Me recuerda cuando me puse jabón líquido en el rostro en lugar de crema hidratante y encima me maquillé 🤦🏻‍♀️🤦🏻‍♀️ — johana pontón (@johaponton27) 12 de octubre de 2017

Cuando se te corte la luz quemá un jabón. — Big Mark © (@Marcos___0) 11 de octubre de 2017

JAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJA TE AMO — La Camio (@camiodelamor) 11 de octubre de 2017

Me hiciste reir con ganas!😂

GRACIAS!👍🏽 — AndyGonzález#18F (@andytweety) 12 de octubre de 2017

Una vela pez? Que sofisticada! — 🔥Bubble🔥 (@La_Bubble_) 12 de octubre de 2017

Jajajajjajajajajaj te lo juro q Te imagine !!! Me alegraste el día — Tatiana Perez (@Tatidesing) 12 de octubre de 2017

. @MarielMendo me pasó de ponerme "crema corporal natura". Era jabón líquido. Me di cuenta al par de hs q traspiraba burbujas 😂 — La Cachetona (@cachetonamza) 11 de octubre de 2017

JAJAJAJAJAJAJA yo le di de comer a un novio un chocolate de una primera comunión con forma de ángel y era Jabon 😂 — Bibi Landó (@Bibilando) 12 de octubre de 2017