Críticas a 'Top Chef El Salvador' por matar y cocinar iguanas

Polémica en El Salvador después de que el programa Top Chef pusiera a los concursantes a cocinar iguanas.

Los concursantes, algunos espantados con la idea del programa, tuvieron que matar y después prepara un plato con los reptiles.

La presentadora del programa, Gina Salazar, explicó antes de la prueba que "la adquisición del producto a cocinar" (en referencia a las iguanas) "ha sido hecha de una forma legal y de acuerdo a las reglamentaciones del Ministerio de Cultura".

Según Salazar, las iguanas fueron adquiridas "en un criadero autorizado" para realizar una prueba así.

Sin embargo, la ministra de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Lina Pohl, ha rechazado esta afirmación:

"El MARN no ha dado ningún permiso, por lo menos no con mi firma, para que se maten estás iguanas en televisión. Aunque tuvieran permiso de una zoogranja me parece terrible que se reproduzca en televisión una conducta que nosotros estamos tratando de erradicar en nuestros programas ambientales. Mañana mismo averiguaremos qué pasó y tomaremos las medidas que correspondan".