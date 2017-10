Jorge Javier Vázquez explica por qué no se moja con el tema catalán

Numerosos rostros conocidos han expresado su opinión del conflicto catalán. Desde Buenafuente a Silvia Abril pasando por Dani Mateo o David Broncano han contado en Twitter o en la televisión qué pensaban del referéndum del 1 de octubre y de la situación que se está viviendo en Cataluña.

Pero uno de los famosos que todavía no se ha pronunciado es el presentador estrella de Mediaset, Jorge Javier Vázquez —nacido en Badalona—, y ha explicado en un artículo en su blog de la revista Lecturas el por qué de su actitud.

El conductor de Sálvame y Gran Hermano es un reconocido votante socialista y ha apoyado en numerosas ocasiones a Pedro Sánchez.

Tras un viaje junto a su pareja a Lisboa, Vázquez reflexionó sobre por qué no ha emitido ningún juicio de valor con respecto al conflicto catalán: "¿Para qué? ¿para recibir insultos de la gente que no esté de acuerdo conmigo? Pues sinceramente, no me da la gana. Ya no. Estoy harto",.

¿Que por qué no me he mojado más sobre lo que está pasando en Cataluña? Aquí lo tenéis. https://t.co/EcpbRKuQYS — Jorge Javier Vázquez (@jjaviervazquez) 13 de octubre de 2017

Además, Vázquez ha reivindicado su derecho a no tener que apoyar a independentistas o a unionistas.

Pero Jorge Javier más allá: "Entre todos hemos construido una sociedad en la que no tiene cabida el diálogo. Si no nos importa la opinión del otro ¿para qué sirve que alguien popular se manifieste? Para fomentar el odio entre sus detractores".

"Siento que me están estafando muchas horas de mi vida y lo malo es que no sé a quién pasarle la factura de la alegría que me están robando", ha sentenciado.