La respuesta de Nuria Roca a los que critican su relación abierta

La presentadora Nuria Roca y el escritor Juan del Val, casados desde el año 2000, fueron los protagonistas el pasado jueves de El Hormiguero (Antena 3). La pareja acudió al programa de Pablo Motos para presentar la última novela de Del Val, Parece mentira.

En un momento del programa, Motos leyó un pasaje del libro de Del Val en el que el protagonista hablaba de que "no había nada malo en desear a otras personas".

A raíz de esto, Roca contestó que mantenía una relación abierta con Del Val.

"Yo no quiero tener una persona al lado que no esté viva, que no desee. Yo quiero que desee. Otra cosa es que no quiera estar conmigo. Eso sí que no lo perdonaría nunca ni yo querría estar con esa persona. Ahora bien, yo creo que las parejas crecen, evolucionan, maduran... y nosotros llevamos muchos años juntos. Lo que hemos hecho es crecer y hacer un aprendizaje como pareja y atrevernos a confesarnos cosas en cuanto a sentimientos", aseguró la presentadora.

Después del programa numerosos medios de comunicación se hicieron eco de lo que contó la pareja. Tras el aluvión de mensajes y de algunas críticas, Nuria Roca ha respondido en un cuenta de Instagram con un amplio mensaje.

"Respeto todas las opiniones y las agradezco siempre que vengan desde la educación y nunca desde la prepotencia de quien no admite una opinión y una manera diferente de entender. Jamás se me ocurriría dar por mejor mi pensamiento, mi posición o mi proceder. Jamás se me ocurriría adoctrinar", aseguraba.

Y ha sido tajante: "En una sociedad en la que últimamente se ve tanto pensamiento único y tan poca tolerancia a la diversidad, estaría bien que tuviéramos todos un poquito más de respeto, de libertad y que diéramos menos lecciones de moral".

Juan del Val también ha querido responder a los mensajes tras la entrevista en El Hormiguero. "Yo no veo ninguna opción como la única ni como la mejor. No entiendo por qué alguien se enfada cuando alguien expone su manera de vivir o sentir", ha dicho en Instagram.

Y también ha sido duro: "No seáis condescendientes y preocuparos por los vuestros (en referencia a los hijos) que bastante difícil es educar para que sean felices".

