Raqqa, a punto de ser liberada del ISIS

Decenas de autobuses han entrado en la ciudad de Raqqa para evacuar a los yihadistas de Estado Islámico que permanecen todavía en la localidad, en un indicio de que la 'capital' del autoproclamado Estado Islámico está a punto de quedar liberada, según ha podido constatar la red de activistas del Observatorio Sirio para los Derechos Humanos.

Hasta hace dos días estaban atrapadas en la ciudad unas 8.000 personas, muchas de ellas rehenes de la organización terrorista, que se había atrincherado en el estadio y en un hospital frente al avance de las Fuerzas Democráticas Sirias -- una coalición árabekurda, aliada de Estados Unidos -- que comenzaron en junio la batalla para liberar la ciudad.

En este vídeo podemos ver a un grupo de familias sirias emocionadas al ser rescatadas del ISIS:

Esta misma mañana, un portavoz de las milicias kurdas de las Unidades de Protección Popular (YPG) aseguraba que la ciudad sería liberada en un plazo máximo de 48 horas. "Las batallas continúan en Raqqa. Estado Islámico está a punto de acabarse. Hoy o mañana la ciudad podría ser liberada", ha declarado Nouri Mahmoud.

Sin embargo, la coalición internacional liderada por Estados Unidos en Siria no han dado fecha para que eso suceda, de momento. "Seguimos esperando combates difíciles en los próximos días y no todavía no tenemos una idea de cuándo Estado Islámico será completamente derrotado en Raqqa", han asegurado fuentes militares.