Bertín Osborne y Arévalo son una de las parejas de cómicos más conocidas de España. Ambos han recorrido el país con la comedia Dos mellizos pero ahora todo eso está en peligro.

Arévalo estuvo en Sábado Deluxe, en Telecinco, para hablar de su vida como artista junto a Jorge Javier Vázquez. En un momento de la entrevista, el presentador quiso comentar la famosa foto que publicó el cómico junto al rey emérito Juan Carlos I, la infanta Elena y Bertín Osborne tomando una paella.

Arévalo y Bertín Osborne sorprenden comiendo paella junto al rey Juan Carlos y la infanta Elena https://t.co/cAj82Gnneh pic.twitter.com/DJfiYj6c9j — laSexta Noticias (@sextaNoticias) 18 de julio de 2017

Ahora, Arévalo aseguró que subir esa foto a Twitter le ha ocasionado más de un quebradero de cabeza. Según ha contado, a la Casa Real no le hizo nada de gracia que se hiciese pública la instantánea y que su íntimo amigo Bertín sólo le habla a través de WhatsApp y por monosílabos.

"Quita la puta foto esa", le dijo Osborne. "Él no me habla personalmente, sólo me responde a WhatsApp 'sí', 'no' o 'qué bien", dijo el humorista ante la incredulidad de Jorge Javier Vázquez.

"¿Cuánto hace de eso?", quiso saber el presentador. "Hace meses, desde lo de la foto. Lo llamo por teléfono y no me devuelve las llamadas", respondió.

"Yo creo que no he cometido ningún mal... cuando hay fotografías ahora de Cataluña. Le llamo pero a lo mejor... Es que tiene mucho trabajo. Me da mucha pena porque yo a Bertín lo quiero mucho y pienso que no he cometido ningún delito. El rey emérito es una persona cercana y muy afable y me siento muy orgulloso de le que gustase mucho el arroz", aseguró Arévalo.