Así gira un Spinner en el espacio

El Spinner ha sido —y es— uno de los juguetes más famosos del momento. Los has visto en miles de vídeos de YouTube pero, ¿a que no los has visto en el espacio? La NASA ha compartido unas imágenes en las que se puede ver cómo se mueve este cacharro en el espacio. Sin palabras.