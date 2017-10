Cuando Courtney Love ya advertía en 2005 sobre Harvey Weinstein

El escándalo de los abusos sexuales del productor Harvey Weinstein sigue creciendo. Tanto que la Academia de Cine de Hollywood decidió este sábado por la noche expulsarle como miembro para terminar con "la era de ignorancia consciente y vergonzosa complicidad con los comportamientos sexuales depredadores y el acoso laboral".

El desencadenante fue un artículo de The New York Times que destapaba el supuesto acoso y abuso sexual por parte del poderoso productor Harvey Weinstein a distintas actrices a lo largo de dos décadas, al que rápidamente se sumó rápidamente otro reportaje de The New Yorker.

Desde entonces, comenzaron a salir a la luz numerosos guiños velados en entrevistas, eventos e incluso series de televisión en los que se daba a entender que la industria de Hollywood conocía a la perfección los rumores sobre Weinstein.

El último que ha aparecido, esta entrevista que realizaron a la actriz Courtney Love en una alfombra roja en 2005. Una periodista le preguntó qué consejo daría a las chicas jóvenes que querían ir a Hollywood y su respuesta no pudo ser más contundente: "Si Harvey Weinstein te invita a una fiesta privada en el Four Seasons, no vayas".

Courtney Love was WARNING about Harvey Weinstein in 2005!



"If Harvey Weinstein invites u to a private party at the Four Seasons, DON'T GO" pic.twitter.com/RK9Vruxy2T — Chet Cannon (@Chet_Cannon) 14 de octubre de 2017

La propia Love se ha pronunciado al respecto y ha asegurado que, aunque no fue víctima, denunció durante años los comportamientos de Weinstein y que, por ese motivo, fue "eternamente rechazada" por la agencia CAA, una de las más influyentes de Hollywood.