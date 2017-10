El mensaje de Cayetano Rivera a los que han "deseado su muerte"

El diestro Cayetano Rivera Ordóñez ha recibido en la mañana del domingo el alta médica del Hospital Quirónsalud de Zaragoza, donde ha convalecido de la grave cornada sufrida en la feria del Pilar y que ha abandonado agradeciendo el cariño recibido e incluso el odio de los antitaurinos, porque le hace "más fuerte".

Apoyándose en unas muletas, el diestro ha atendido a la prensa a la salida del centro hospitalario, acompañado en todo momento por el doctor Carlos Val-Carreres, que le operó en la enfermería de la plaza y ha seguido después toda su evolución.

"Estoy mejor", aseguró Cayetano al tiempo que quiso dar las gracias tanto al equipo médico que le ha tratado como a todos los que en estos días se han interesado por su estado y a todos quienes les han mandado mensajes de apoyo y cariño.

Quiero agradecer todos los mensajes de ánimo que he recibido, me dan fuerzas y quiero tranquilizaros porque ya me encuentro mucho mejor :)