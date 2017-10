Federer derrota a Nadal y conquista el Masters 1000 de Shanghai

El número 2 del mundo, el suizo Roger Federer, puso fin este domingo a la racha victoriosa de su gran rival, el número 1 español Rafa Nadal, al derrotarle (6-4, 6-3) en la final del Masters 1000 de Shanghai.

El suizo ganó así su sexto trofeo del año, rompiendo además una racha de 16 victorias consecutivas de Nadal, incluyendo las logradas para llevarse el Abierto de Estados Unidos y el Torneo de Pekín recientemente.

More history made.@RogerFederer beats Rafa Nadal for the 5th consecutive time to win 27th Masters 1000 title!#SHRolexMasters pic.twitter.com/kfcFegJXxU