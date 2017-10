Indignación por este "disfraz sexy" de 'Stranger Things'

En pocos días llega Halloween, una festividad más típica de Estados Unidos pero que poco a poco está llegando a España, sobre todo por el hecho de los disfraces.

Los diseñadores de disfraces para Halloween tiene la mala costumbre de querer hacer de cualquier cosa algo "sexy" y con este de Once, la niña de la serie Stranger Things de Netflix, han cruzado muchos límites.

Según informan nuestros colegas de la edición estadounidense de ElHuffPost el minorista online Yandy.com está comercializando un disfraz en el que muestra a este personaje —que en la serie tiene 12 años— totalmente sexualizado.

"Este es el disfraz sexy de Stranger Things de Halloween. ES UNA NIÑA".

good evening to everyone except the person who made a sexy Eleven from Stranger Things costume and named it "Upside Down Honey" pic.twitter.com/xOL9BRVsie