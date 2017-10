La administración 'La Bruixa D'Or' se pronuncia sobre la independencia de Cataluña

La administración de lotería La Bruixa D'Or es una de las que más décimos de Navidad vende de toda España junto con la madrileña Doña Manolita.

La empresa, situada en Sort (Lleida), ha compartido en su cuenta de Facebook —en la que tiene más 217.000 seguidores— una imagen en la que zanja su posición sobre la independencia de Cataluña.

"Amo a Cataluña y me siento española. No estoy a favor de la independencia", se puede leer en la publicación.

Además, la administración ha compartido en el diario Crónica Global un texto en el que explica de su postura: "Me dan desde los independentistas hasta los antiindependentistas. Todos quieren darme.Y ya no puedo callar. Sé que mi hogar, donde he nacido, donde he crecido, donde he aprendido es un lugar pequeño, muy pequeño. Se llama Sort (Pallars Sobirà). Y sé que no todo el mundo va entenderlo. La razón abandonó Cataluña hace meses".

Y sentencia: "No todos querrán entender este comunicado, pero sí todos espero respeten que detrás de cada uno de nosotros, brujas o brujos, siempre hay personas. Y las personas tenemos nuestras opiniones. Y sólo el respeto puede hacernos libres. Solo el respeto puede dejarnos volar libremente para dar la alegría a todos".