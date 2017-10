🔴 DIRECTO: Puigdemont contesta a Rajoy por carta y Trapero declara en la Audiencia Nacional

10:20. Colau critica que el el requerimiento de Rajoy fuera "en términos de rendición"

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha dicho que Puigdemont ha resumido en su carta lo que explicó en el Parlamento catalán y ha criticado el requerimiento del Gobierno central sobre si hubo o no independencia, por plantearse "en términos de rendición, cosa que es un error".

Colau ha afirmado que la gran mayoría social pide "diálogo real, no epistolar, con gobernantes que se sienten a dialogar", y ha añadido que ni la judicialización del Estado ni la vía unilateral están ayudando.

Afirma que hay que acabar con la actual incertidumbre, perjudicial para todo el mundo, tanto en lo social como en lo económico: "Necesitamos política de mayorías y no solo de los que nos han votado".

También ha asegurado que pierden todos si los gobernantes son "prisioneros de sus promesas, o de las presiones que reciben, o de algunos compromisos concretos", ya que, aunque es loable que sean coherentes, deben tener altura de miras para adaptar las respuestas a cada situación.

10:17. El ministro de Exteriores se pronuncia

El ministro de Asuntos Exteriores, Alfonso Dastis, ha considerado que la carta "no constituye una respuesta" al requerimiento del Gobierno para que aclarara si ha declarado o no la independencia. "El Gobierno, una vez expirado el plazo a las 10:00 horas, contestará", ha asegurado Dastis.

El jefe de la diplomacia española ha recalcado a los periodistas en Luxemburgo, donde asiste a un consejo de ministros de Exteriores de la UE, que Puigdemont "no ha suministrado la claridad que se le pedía" y que han prevalecido "las influencias más radicales".

10:15. El ministro de Justicia se pronuncia sobre la carta de Puigdemont

"Es un poco pronto. El presidente del Gobierno requirió al president Puigdemont para que confirmase si se había producido una declaración de independencia y para que explicase las medidas que iba a adoptar para retomar el cumplimiento constitucional y de sus obligaciones", ha dicho Rafael Catalá.

"La carta que hemos conocido hace unos minutos parece que no va en esa dirección y por tanto no responde a lo que se le ha solicitado", ha añadido, antes de señalar: "La pregunta era clara y parece que la respuesta no lo es tanto".

10:10. Declara la secretaria judicial que fue cercada por independentistas

La secretaria del Juzgado número 13 de Barcelona y dos guardias civiles han comenzado a testificar a las 9:25 horas acerca del asedio que sufrieron el 20 de septiembre durante un registro en la Consellería de Economía de la Generalitat en el marco de una operación policial para impedir el 1-O.

Los dos agentes y la secretaria judicial, que tuvo que huir del edificio por la azotea y salir por un teatro anexo, comparecen como testigos ante la juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela, que investiga por sedición estos hechos, de los que son sospechosos Trapero y los líderes de ANC y Òmnium.

10:00. La vicepresidenta comparece a las 10:30 para valorar la carta de Puigdemont

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, comparecerá a las 10:30 horas en Moncloa para valorar la respuesta que ha dado el presidente catalán, Carles Puigdemont, al requerimiento que le realizó Mariano Rajoy el miércoles de la semana pasada, según informan fuentes de Moncloa.

09:55. Trapero y los líderes de la ANC y Òmnium llegan a la Audiencia Nacional

El mayor de los Mossos d'Escuadra, Josep Lluís Trapero, ha llegado poco antes de las 09:30 a la Audiencia Nacional para declarar como imputado por el delito de sedición por los incidentes registrados en Catalunya los días 20 y 21 de septiembre y durante el referéndum independentista del 1 de octubre.

El mayor de los Mossos llega a la Audiencia escoltado por dos de sus agentes. Todos de paisano.

Esta vez, en lugar del uniforme al completo que llevó en su primera comparecencia, ha ido vestido de paisano, con un traje de color gris, por consejo de sus abogados. Ha llegado caminando y ha entrado enseguida en el edificio donde se sitúan las salas de declaraciones.

Poco después han llegado Jordi Sànchez y Jordi Cuixart.

09:47. El Gobierno no da por válida la respuesta de Puigdemont

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha señalado que la carta del presidente de la Generalitat es poco clara acerca de si declaró la independencia y ha recordado a Puigdemont que tiene hasta el jueves para explicar cómo volverá a cumplir sus obligaciones.

Ciudadanos considera que el líder del Govern trata de mantener viva una "ficción" que ya ha sido "derruida jurídicamente", en referencia a las leyes de independencia y transitoriedad suspendidas por el Constitucional.

09:42. Puigdemont contesta por carta a Rajoy

El presidente de la Generalitat ha respondido por carta al requerimiento del Gobierno sobre si declaró o no la independencia. A eso no ha contestado, pero ha establecido un plazo de dos meses para dialogar con Rajoy en busca de una solución al conflicto independentista.