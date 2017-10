El ministro de Justicia cree que la respuesta de Puigdemont es poco clara

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha señalado que la respuesta de Carles Puigdemont sobre si hubo o no declaración de independencia es poco clara y que Rajoy le ha dado hasta el jueves para aclarar cómo volverá a cumplir sus obligaciones. Ha sido el primer miembro del Gobierno en pronunciarse sobre ello.

"Es un poco pronto. El presidente del Gobierno requirió al president Puigdemont que confirmase si se había producido una declaración de independencia y que explicase las medidas que iba a adoptar para retomar el cumplimiento constitucional y de sus obligaciones", ha dicho Catalá.

"La carta que hemos conocido hace unos minutos parece que no va en esa dirección y por tanto no responde a lo que se le ha solicitado", ha añadido, antes de señalar: "La pregunta era clara y parece que la respuesta no lo es tanto".

El ministro de Asuntos Exteriores, Alfonso Dastis, ha considerado que la carta "no constituye una respuesta" al requerimiento del Gobierno para que aclarara si ha declarado o no la independencia. "El Gobierno, una vez expirado el plazo a las 10:00 horas, contestará", ha asegurado Dastis.

El jefe de la diplomacia española ha recalcado a los periodistas en Luxemburgo, donde asiste a un consejo de ministros de Exteriores de la UE, que Puigdemont "no ha suministrado la claridad que se le pedía" y que han prevalecido "las influencias más radicales".

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, comparecerá a las 10:30 horas en Moncloa para valorar la respuesta que ha dado el presidente catalán.

Por otro lado, el líder del PP en Cataluña, Xavier García Albiol, ha señalado que Puigdemont pretende "reventarlo todo".

Después de leer la respuesta de @KRLS es evidente que este hombre es un inconsciente y pretende reventarlo todo. — Xavier García Albiol (@Albiol_XG) 16 de octubre de 2017

Ciudadanos también se ha pronunciado. El secretario general del partido, José Manuel Villegas, ha dicho que Puigdemont sigue sin asumir la realidad e intenta mantener una "ficción que ya ha sido "derruida jurídicamente", dado que las leyes de independencia han sido suspendidas por el Tribunal Constitucional.

Villegas ha cuestionado en RNE la respuesta dada por Puigdemont al requerimiento enviado por el Gobierno para que aclarara si ha declarado o no la independencia. "Ninguna sorpresa", ha concluido, insistiendo en que el líder de la Generalitat debe acabar con el "caos" en el que ha sumido a Cataluña.

"Si el señor Puigdemont, de aquí al jueves, asume su error y convoca elecciones, nos ahorrará a todos tener que aplicar el artículo 155", ha advertido Villegas, para quien "lo más normal y natural" sería que abandonara su "empecinamiento", asumiera el fracaso y fuera él quien llamase a las urnas.

LOS INDEPENDENTISTAS RESPALDAN LA CARTA

Las entidades independentistas han respaldado la declaración de Puigdemont. El presidente la ANC, Jordi Sànchez ha asegurado que la "responsabilidad histórica" será de Rajoy si finalmente se aplica el artículo 155 de la Constitución para intervenir la autonomía de Cataluña.

"La carta es coherente con lo que se comprometió el presidente Puigdemont el día 10 en el Parlament", ha destacado, en declaraciones a Catalunya Ràdio recogidas por Europa Press. El líder de la ANC ha pedido a los catalanes que estén tranquilos porque se respetará el resultado del referéndum.

Sànchez está citado a declarar este lunes en la Audiencia Nacional como investigado por un delito de sedición en las protestas contra las detenciones por el 1-O. Sobre su ese tema, ha dicho que no está dispuesto a ser "moneda de cambio". "No hay base material, jurídica ni procesal para que hoy no volvamos a casa", asegura.

El presidente de Òmnium, Jordi Cuixart, ha avisado de que las entidades soberanistas no renunciarán a sus objetivos, aunque respeta el plazo de dos meses para dialogar con el Gobierno central: "Que nadie nos pida ninguna renuncia pero podemos esperar estos dos meses que nos piden".

Lo ha dicho en declaraciones a Catalunya Ràdio, antes de declarar también como investigado. "Pese al escepticismo, somos generosos con la oferta de diálogo, pero hay que ser exigentes y aplicar el resultado" del 1-O, ha añadido, y ha pedido a los soberanistas que mantengan la unidad y el pacifismo.

Sobre su declaración, ha dicho que no reconoce ninguno de los cargos que se le imputan, y que en ningún caso incitó a la violencia: "Basta ya de judicializar un conflicto político. No somos moneda de cambio".