Que los nietos de Isabel II están revitalizando a la familia real británica ya es una innegable realidad. En los últimos años, Guillermo y Enrique han logrado mejorar la imagen de los Windsor y hacerla más cercana. A ello han contribuido tanto la conmemoración de los 20 años de la muerte de Diana de Gales (para la que han ofrecido entrevistas y han dado homenajes) como la llegada de la que ya es una figura imprescindible para la casa: Catalina, la duquesa de Cambridge.

La esposa del príncipe Guillermo, siempre dentro del protocolo pero a la vez divertida y espontánea, acapara los focos allá donde va. Más ahora, cuando se ha anunciado su tercer embarazo, en el que de nuevo ha sufrido hiperémesis gravídica, lo que la ha apartado de los focos durante cinco semanas, hasta el 10 de octubre. Sin embargo, parece que la duquesa ha retomado su agenda y lo ha hecho con ganas.

Este lunes 16 de octubre, Kate ha acompañado a su marido y a su cuñado a la estación de Paddington en Londres para recibir al reparto de la película Paddington 2, que habla de las aventuras del popular osito británico del mismo nombre, cuyo autor, Michael Bond, falleció el pasado junio. Allí han charlado con los actores y el equipo de la película y han despedido a un grupo de 130 niños de las más de 30 asociaciones de caridad que apadrina la casa real, y que se han marchado de viaje por el campo con un tren solidario, el Belmond British Pullman. Pero el mejor momento de la mañana, el más divertido, lo ha protagonizado Kate. En pleno andén de la estación y ante la mirada de Guillermo y Enrique y de muchos curiosos, Paddington ha sacado a bailar a la duquesa, que se ha animado a marcarse un agarrao con el osito.

Bajo la mirada de Guillermo y Enrique, Kate baila de la mano del osito Paddington.

Kate y Paddington bailan en Londres.

Bajo la mirada y las risas de Guillermo y Enrique, Kate baila de la mano del osito Paddington.

Kate baila con el osito Paddington.

The Duchess of Cambridge has a dance with #Paddington at Paddington @NetworkRailPAD lovely from @SPerryPeoplemag pic.twitter.com/jOiKtmyfWL