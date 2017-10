Todos los famosos que han hablado sobre Harvey Weinstein

Kate Winslet

La actriz, a pesar de haber protagonizado numerosas películas a cargo de Harvey Weinstein, no se ha pronunciado abiertamente sobre los abusos del productor. Sin embargo, nunca ha dedicado un premio a Weinstein. En 2009, la actriz recibió numerosos galardones por protagonizar El lector. En todos sus discursos, Winslet quiso olvidar el nombre de Harvey Weinstein. "Recuerdo que me dijeron: 'Asegúrate de agradecerle la victoria a Harvey si es que ganas', y recuerdo darme la vuelta y decir: 'No lo haré. No lo haré'. No tenía nada que ver con no estar agradecida. Si la gente no se porta bien, ¿por qué iba a agradecerle nada?", contaba la actriz, en una entrevista para Los Ángeles Times. "Durante toda mi carrera, siempre que me encontraba con Harvey Weinstein, él me cogía del brazo y me decía: 'No te olvides de quién te dio tu primera película' [Weinstein se refería a Criaturas celestiales]. Como si le debiera todo lo que tengo. Y luego, con El lector, lo mismo: 'Te voy a conseguir esa nominación al Oscar, voy a conseguirte una victoria, voy a ganar por ti", contaba la actriz quien asegura que esos comentarios y el difícil trato con el productor la llevaron a no mencionarle en ninguno de sus discursos.