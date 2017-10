Toñi Moreno, presentadora de Viva la vida en Telecinco, ha tenido que pedir disculpas tras un grave error durante una entrevista a la cantante Pasión Vega.

El programa de este domingo Moreno le preguntó a Vega si todavía se ponía nerviosa al cantar con otros grandes artistas: "¿Te pones nerviosa cuando compartes escenario con los grandes... Con Serrat, ahora con Mercedes Sosa?".

La cara de Pasión Vega lo dijo todo: Sosa falleció en 2009 a los 74 años.

Aquí tienes el momento pic.twitter.com/D01kglQh1n — Sebas Maspons (@MaspiDIAL) 15 de octubre de 2017

Después del revuelo mediático creado y tras recibir algunas críticas, Moreno se ha disculpado en su cuenta de Twitter.

"Es cierto, y la pobre Pasión Vega no sabía cómo responder sin dejarme mal. Me equivoqué", ha reconocido, haciéndose eco de una noticia de El Confi TV.

Es cierto , y la pobre #PasiónVega no sabía como responder sin dejarme mal. Me equivoqué 🙏 https://t.co/qDQPydiyqZ — Toñi Moreno (@tmorenomorales) 16 de octubre de 2017

No es la primera vez que Toñi Moreno es objeto de críticas por su labor en Viva la vida. Hace una semana, muchos espectadores criticaron la entrevista que ella y su equipo realizaron a Chapis, famoso presentador de Telecinco de los años 90 de ¡Qué me dices!.

Durante la charla, Chapis tuvo que soportar preguntas como: "¿Tú padre se murió electrocutado, no? ¿Tu novia te dejó, no? ¿Te dio un ictus, no?".