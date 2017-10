Abigail Breslin, en la presentación de 'Dirty Dancing' en el Hotel Four Seasons de Beverly Hills (California) en mayo de 2017.

En el mes de abril la actriz Abigail Breslin (Pequeña Miss Sunshine, Dirty Dancing) sorprendía a todos sus seguidores al confesar en Instagram que había sido violada pero que no la había denunciado porque, entre otras cosas, no quería verse como una víctima. Seis meses después de aquello, la intérprete ha hecho otra poderosa revelación a través de esta misma red social.

Este domingo publicó una imagen de su pierna magullada junto al hashtag #domesticviolenceawarenessmonth, utilizado para aunar las denuncias que se realicen de cara a noviembre por ser el mes de la concienciación sobre la Violencia de género.

"Soy superviviente de la violencia de género y de una agresión sexual", escribe la actriz. "A pesar de que ahora no estoy con mi agresor, después de lo sucedido desarrollé un trastorno por estrés postraumático (TEPT)", continúa. "Tomé esta foto de mi tobillo unas horas después de uno de los 'episodios', como yo los llamaba. Estaba tan asustada y desorientada que me resbalé y me caí sobre un trozo de vidrio", escribe antes de plantearse por qué es tan importante la concienciación sobre la violencia de género.

La actriz cuenta que no le resultó fácil realizar esta publicación, pero que ser recordó a sí misma algo que a menudo se repite: "El estrés postraumatico no es nada de lo que sentirse culpable ni avergonzarse".

"El estrés postraumático es el resultado de un escenario imposible de manejar. Nunca te sientas menos porque tienes una condición que no causaste. Todavía eres hermosa, todavía eres importante, todavía mereces la pena".