Cachondeo con lo que le ocurre a un reportero en pleno directo

Los reporteros que hacen directos para televisión suelen enfrentarse a mil y una situaciones complejas. Retransmitir bajo la lluvia, que no te toque un borracho que intente sabotear tu speech... Pero cuando hasta un pobre gato indefenso te roba el protagonismo es que algo no va bien.

Scott Madaus, presentador del canal FOX 13, conectó en directo para hablar del avistamiento de un puma en Hernando, Mississippi (Estados Unidos).

"Se han publicado pistas de que puede haber un puma en la zona", dijo Madaus, mientras señalaba a un pequeño gato que miraba a cámara pasando absolutamente de todo y bajo un cartel en el que se podía leer: "LOCALIZADO GRAN GATO".

"Parece que mucha gente está hablando sobre el gato que me ha robado el protagonismo. Si os lo perdisteis ahí, lo tenéis", asegura Madaus en su cuenta de Twitter.

Apparently a lot of people are talking about the cat who stole the show. If you missed it, here ya go. pic.twitter.com/cYSvanti3R