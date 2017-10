Cae Raqqa, la capital del califato del Estado Islámico

Las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS), apoyadas por Estados Unidos, han completado este martes la toma de la ciudad de Raqqa, poniendo fin así al dominio del grupo terrorista Estado Islámico en esta localidad del norte de Siria, según ha informado el Observatorio Sirio para los Derechos Humanos.

La caída de Raqqa, donde el grupo terrorista liderado por Abú Bakr al Baghdadi realizó desfiles militares para festejar sus conquistas de territorios en 2014, tiene un alto peso simbólico en la lucha contra el grupo yihadista. Desde esta localidad del norte de Siria, los milicianos de negro planearon varios de los atentados perpetrados en los últimos tiempos en Occidente.

