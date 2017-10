La reflexión sexual en 'First Dates' que dejó a una mujer con esta cara

FIRST DATES

En First Dates hay lugar para todo tipo de personas y de gustos. El programa de Carlos Sobera en Cuatro triunfa cada noche por unir a parejas muy variopintas y ofrecer al público entretenimiento y diversión.

El destino —también conocido como la persona que empareja en First Dates— juntó a Jordi y a Soledad, dos jóvenes que dejaron claro que iban dispuestos a buscar el amor.

Ella se definió como una persona "que no se corta para nada" y él como una persona tan inteligente que "los profesores flipan".

Soledad no entiende de vergüenzas y Jordi podría ser el chico con quien compartir la locura #FirstDates457 https://t.co/K7ZrmLUOps pic.twitter.com/jOc570JY2G — First dates (@firstdates_tv) 14 de octubre de 2017

En un momento de la cita, casi al final, el joven Jordi se destapó como un fanático de una parte del cuerpo muy concreta, una revelación que dejó a su cita un poco descolocada.

"Yo soy fanático de las tetas. La gente prefiere culo o tetas y dicen culo, porque lo puedes agarrar en público. A mí me la pela, me gusta agarrarlas en público igual", dijo el comensal, ante la incredulidad de Sole.

Pero ahí no termina la cosa, en el momento de pagar ella quería dividir la cuenta pero él le echó un poco de jeta y dijo: "Me invitas tú y así rompemos el 'topicazo".

A pesar de este comentario, la cita tuvo un final feliz y Jordi y Sole tendrán un segundo encuentro.

Algunos de los espectadores, que comentaron el programa con la etiqueta #FirstDates457, fueron bastante críticos con Jordi, no sólo por su comentario sobre los senos si no por su actitud durante la cita. Otros se tomaron a broma lo que dijo.

Hablando de tetas en la primera cita, como que no :( #FirstDates457 — Laura (@_mad_la) 14 de octubre de 2017

#FirstDates457 me tienen que querer pobre y le tocaré las tetas en público...lo quiero para yerno yaaaaa!!!! — Annalisse kitting (@CristinaGmezGo2) 14 de octubre de 2017

Fan de las tetas

Como alternativa a fan de los culos #FirstDates457 — rosa (@RosaRosaRosa16) 14 de octubre de 2017

#firstdates457 fanatico de las tetas? aahh muy bien 🤨 jaja se lo dices asi tal cual — Javi (@_Javitus_) 14 de octubre de 2017

#firstdates457 Qué dices de tetas, si aún no has alcanzado ni la pubertad 😂😂😂 — Entusiasta (@Entusiasta_yes) 14 de octubre de 2017

Ya tardaba en hablar de tetas y demás #FirstDates457 — El Puto DeadPool (@PutoDeadPool) 14 de octubre de 2017

#firstdates457 el príncipe de Bell Air de hacendado que dice de las tetas? — FernanSquare (@Stendhal69) 14 de octubre de 2017