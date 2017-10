Que el vicepresidente de EEUU, Mike Pence, tiene problemas con la comunidad gay no es algo nuevo. Sus políticas discriminatorias hacia ellos ya le han costado varias polémicas en el pasado, pero ahora el presidente estadounidense, Donald Trump, ha querido hacerse el gracioso con el asunto... Y le ha salido el tiro por la culata. "No le preguntes a este tipo, ¡los quiere colgar a todos!", aseguró Trump señalando a Pence. Ahí es nada.

Poco más se sabe sobre cómo y cuándo el líder de EEUU pronunció estas palabras, más allá de que fue en una conversación en la que también se trató el aborto, según informa The New Yorker. Al parecer, en dicho momento, y ante un experto legal, Trump menospreció la voluntad de Pence de acabar con la sentencia del Tribunal Supremo de 1973 que protegió los principales preceptos de interrupción del embarazo. El experto sostuvo que, si el Supremo anulara dicha sentencia, muchos Estados decidirían actuar por su cuenta. "¿Has visto? Has perdido todo este tiempo y energía en esto y no va a acabar con el aborto en cualquier caso", le dijo entonces Trump a su vicepresidente.

Pero hay más: según esta revista Trump también se ríe de las creencias religiosas de Pence. Así, cuando alguien pasa por su despacho tras estar en el del vicepresidente, el mandatario les pregunta: ¿Mike te hizo rezar?".

¿Qué tendrá que decir de todo esto Pence? De momento guarda silencio...