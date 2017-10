Un alumno gallego triunfa en Twitter con su respuesta en un examen tras los incendios

La ola de incendios que sufre Galicia ha provocado ya la muerte de cuatro personas. El domingo por la noche fue el peor momento para los vecinos de Vigo, que vieron cómo el fuego llegaba casi a sus casas.

Al día siguiente, lunes, la vida siguió para muchos. Aunque algunos no tenían el cuerpo para continuar como si nada. Es el caso de un alumno gallego de Segundo de Bachillerato, que esa jornada tenía examen de matemáticas.

El profesor no suspendió la prueba. Y él decidió pasar del examen y, en lugar de responder a las preguntas, escribió una carta al docente.

El estudiante ha colgado el documento en Twitter y se ha convertido en un fenómeno viral con más de 5.500 retuits y 8.100 'me gusta' en menos de un día.

Esta mañana, después de todo lo pasado ayer, no nos han permitido el cambio de un examen de matemáticas, este ha sido el mío. pic.twitter.com/HZ7ylXcqNV — Paulo RCCV (@PauloRCCV) 16 de octubre de 2017

El estudiante asegura que no está "en condiciones" de hacer el examen. "Mi mente no está aquí. Está con mi tierra y con mi gente", zanja.

En el escrito dice que pasó miedo al ver cómo "unos terroristas desalmados" le prendían fuego a su ciudad y a su tierra y que las llamas llegaron cerca de su casa. "He sentido impotencia al ver que a la mayoría de los culpables de esto no les pasará nada. Y también he sentido mucha emoción al ver cómo mis paisanos han salido a las calles a combatir las llamas. Son verdaderos héroes", prosigue.

El joven admite en su escrito que quizá el profesor "le coja manía" pero dice que le preocupa más su tierra y su gente que un examen de matemáticas. "Antes de estudiante soy persona", concluye.

Antes de la respuesta, el estudiante había hecho una encuesta en Twitter para preguntar si debía hacer el examen o no.

Hoy tengo un examen de matemáticas, que ayer dejó de ser una prioridad dada la situación catastrófica. ¿Qué hago? — Paulo RCCV (@PauloRCCV) 16 de octubre de 2017

En otros tuits, el alumno dice que él, junto al resto de sus compañeros, pidió al profesor que aplazase el examen, pero que el docente se negó. "Durante el examen, vio perfectamente que yo no estaba haciendo nada de matemáticas, estaba escribiendo. Al acabar el profesor me ha llamado y me dijo, cito textualmente: 'Tendrás las narices de entregarme la sarta de exquisiteces que te has pasado toda la hora escribiendo", dice en otros mensajes.

Le pedí el aplazamiento del examen antes del mismo, con apoyo de la clase, lo rechazó. — Paulo RCCV (@PauloRCCV) 16 de octubre de 2017

Durante el examen, vio perfectamente que yo no estaba haciendo nada de matemáticas, estaba escribiendo. — Paulo RCCV (@PauloRCCV) 16 de octubre de 2017

"Tendrás las narices de entregarme la sarta de exquisiteces que te has pasado toda la hora escribiendo". — Paulo RCCV (@PauloRCCV) 16 de octubre de 2017

"Me respondió: 'Y el folio que te guardaste?' Le dije: 'Es una copia, te di una, me quedo la otra. Se giró y se fue sin responderme nada", asegura el joven.

Me respondió: "Y el folio que te guardaste?"

Le dije: "Es una copia, te di una, me quedo la otra", como ya expliqué antes. — Paulo RCCV (@PauloRCCV) 16 de octubre de 2017

Se giró y se fue sin responderme nada. — Paulo RCCV (@PauloRCCV) 16 de octubre de 2017

En otros tuits, el joven dice que había dormido tres horas esa noche y que durante el examen se le "partía el corazón" al escuchar los helicópteros. "Lo he hecho en segundo de bachillerato, jugándome mi futuro en parte, pero me parecía necesario. No sé qué pasará ahora, pero expresé lo que sentía y siento", finaliza.

Yo asumo completamente las consecuencias que tiene haber hecho esto en vez de los ejercicios que indicaba en el examen. — Paulo RCCV (@PauloRCCV) 16 de octubre de 2017

Sé que me va a coger manía después de esto, y esta evaluación la tengo suspensa. — Paulo RCCV (@PauloRCCV) 16 de octubre de 2017

Ayer la mayoría de la clase decía que si el examen se mantenía, no lo hacían, todos lo han hecho, fui el único en todo el curso que se negó. — Paulo RCCV (@PauloRCCV) 16 de octubre de 2017

Ya lo digo en el propio examen, yo ayer pasé miedo, dormí 3 horas, estoy roto. — Paulo RCCV (@PauloRCCV) 16 de octubre de 2017

No me parecía nada normal hacerlo hoy, pedía que se aplazase tan solo un día, creo que era completamente asumible y más por el motivo. — Paulo RCCV (@PauloRCCV) 16 de octubre de 2017

No es que me apetezca a mí cambiarlo, es que esta noche han atentado aquí, en Galicia, en Vigo. — Paulo RCCV (@PauloRCCV) 16 de octubre de 2017

Mientras escribía la carta, en la hora del examen, se escuchaban los helicópteros joder, se me partía el corazón. — Paulo RCCV (@PauloRCCV) 16 de octubre de 2017

Lo he hecho en segundo de bachillerato, jugándome mi futuro en parte, pero me parecía necesario. — Paulo RCCV (@PauloRCCV) 16 de octubre de 2017