Una periodista de Malta muere en extrañas circunstancias por un coche-bomba

La conocida bloguera maltesa Daphne Caruana Galizia, que había acusado de corrupción al gobierno centroizquierdista de ese país, ha muerto este lunes en la explosión de un coche bomba cerca de Bidnija, en el norte de la isla, según fuentes políticas y policiales.

El primer ministro, Joseph Muscat, ha tachado el asesinato de "barbarie" y ha ordenado a los servicios de seguridad que dediquen todos los recursos a la investigación. "Lo que ocurrió hoy es inaceptable. Hoy es un día negro para nuestra democracia y nuestra libertad de expresión", ha señalado.

"Todo el mundo sabe que Caruana era muy crítica con mi persona, tanto a nivel político como personal, pero nadie puede justificar este brutal acto. No descansaré hasta que se haga justicia", ha añadido.

El Gobierno del maltés ha solicitado a Estados Unidos el envío de varios agentes del FBI para que colaboren en la investigación del crimen, según ha informado la agencia de noticias Sputnik.

La explosión, que se produjo sobre las 15:00 hora local, destruyó el coche en el que viajaba la periodista en las proximidades de su casa y propulsó los restos calcinados de su Peugeot 108 hasta un campo cercano. Uno de sus hijos, que estaba en casa, escuchó la explosión y avisó de lo que había sucedido.

El fundador de Wikileaks, Julian Assange, asegura estar "dinignado" por lo ocurrido, facilita un enlace al blog de la periodista y ha ofrecido una recompensa de 20.000 euros a cambio de cualquier información que facilite la identificación de los asesinos de Caruana.

