🔴 EN DIRECTO -Sáenz de Santamaría: "Aplicar el 155 es aplicar la Constitución"

09:57 Méndez de Vigo ha señalado que lo que hoy toca es "volver a la cordura y llamar a la reflexión"

El portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, ha asegurado que lo que hoy toca, a 24 horas de que expire el plazo para que el presidente catalán, Carles Puigdemont, diga si declaró la independencia, es hacer un llamamiento para "volver a la cordura y a la reflexión" y ha asegurado que tiene "esperanza".

En una entrevista en RNE, Méndez de Vigo ha reiterado que no pierde la esperanza sobre la situación de Cataluña y ha comentado que la decisión de convocar mañana un Consejo de Ministros extraordinario dependerá de lo que diga Puigdemont.

El portavoz ha insistido que "aún se está a tiempo de evitar males mayores" y ha dicho al presidente catalán que no hay humillación, ni paso atrás; "se trata de dar un paso adelante y volver a la legalidad, a lo correcto".

09:43 Varios diputados sacan carteles pidiendo la libertad de los 'Jordis' tras la intervención del ministro Rafael Catalá.

9:38 Catalá: "Los líderes de ANC y Òmnium no son presos políticos"

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha señalado respondiendo a Xavi Domènech que "los líderes de ANC y Òmnium no son presos políticos". Ha señalado que "nosotros vamos a estar siempre del lado de los ciudadanos". "¿Sabe qué está pasando con el turismo y las empresas en Cataluña? ¿Cree que el Gobierno tiene la culpa?", se ha preguntado, y ha añadido que "ustedes confunden la realidad".

Domènech (En Comú Podem) ha acusado al PP de que la Fiscalía pidiese prisión para los 'Jordis' y se ha dirigido a Rafael Catalá: "No sé lo que es usted, pero no es un ministro de Justicia". "Ustedes van a aplicar el 155", ha añadido.

09:26 Joan Tardà: "En nombre de nuestra libertad, les digo que defenderemos nuestras instituciones, dirigentes, cohesión social y modelo democrático"

El diputado de ERC ha insistido en que se establezcan conversaciones bilaterales a lo que la vicepresidenta ha respondido que "la independencia es judicial y en España funciona la separación de poderes".

Además, Sáenz de Santamaría ha llamado a la "igualdad ante la ley" y ha acusado a los independentistas de señalar que en España hay "presos políticos". "Su partido está acabando con la Marca de Cataluña y la de Barcelona. A usted solo le interesa hablar aquí del control del Gobierno".

09:21 Rivera le pide a Soraya Sáenz de Santamaría que "recupere el Parlamento de Cataluña"

Albert Rivera ha preguntado por el plan del Gobierno las próximas 24 horas "en la democracia española". La vicepresidenta ha señalado que si Puigdemont no responde, "hará que se aplique el artículo 155". Ha señalado que su partido quiere "recuperar la autonomía de Cataluña y los derechos de los catalanes", además de "recuperar la gestión económica".

Además, ha señalado que el PP aplica la Constitución "siempre" y que "aplicar el 155 es aplicar la Constitución".

El Gobierno hablará con el PSOE y con Ciudadanos antes de aplicar el artículo 155 de la Constitución y quiere contar "no solo con la mayoría absoluta del Senado" sino con una amplia mayoría del Congreso para entre todos 'encontrar la mejor solución" para Cataluña.

09:17 Rajoy: "Llevamos un mes sin que nadie pueda preguntarle a Puigdemont si ha declarado o no la independencia"

Jordi Xuclà (PDeCAt) le ha preguntado en el Congreso a Rajoy si con el artículo 155 se resuelven los problemas. Rajoy, por su parte, ha señalado que "es un asunto que sin duda nos preocupa a todos".

"Usted me puede preguntar sobre el tema, pero en Cataluña se ha cerrado el Parlamento y llevan un mes sin que nadie pueda preguntarle a Puigdemont la razón por la cual él no explica si ha declarado o no la independencia", ha señalado el presidente, "y si lo ha declarado, se le pide que rectifique".

"Yo le pido a Puigdemont que actúe con sensatez y simplemente que responda a si ha declarado o no la independencia de Cataluña", ha añadido.

9:08 La Guardia Urbana corta la Diagonal para retirar la cera de las velas

La Guardia Urbana de Barcelona ha cortado este miércoles la avenida Diagonal entre la plaza Cinc d'Oros, en el cruce con paseo de Gràcia, y la plaza Francesc Macià, para que operarios municipales puedan retirar la cera de las velas que portaron los manifestantes el martes y que cayó al pavimento.

9:04 Comienza la sesión de control en el Congreso con las preguntas de Margarita Robles (PSOE)

El desafío independentista en Cataluña y la oleada de incendios que ha asolado en los últimos días Galicia, Asturias y Castilla y León, serán los ejes principales de la sesión de control de hoy en el Congreso en la que reaparecerá el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy.

El jefe del Ejecutivo volverá a responder a una pregunta sobre Cataluña en plena crisis secesionista, pero también tendrá que contestar de nuevo sobre el caso Gürtel y la supuesta financiación ilegal del PP.

08:46 Gobierno, Generalitat y Ayuntamiento Barcelona presentan hoy en Bruselas la candidatura para acoger la EMA

La candidatura de Barcelona como nueva sede de la Agencia Europea del Medicamento (EMA) se presentará públicamente este miércoles en Bruselas, tras semanas sin encontrar fecha por las tensiones por el desafío independentista, y se hará con un acto presidido por la ministra de Sanidad, Dolors Montserrat, al que también asistirán el conseller de Salud de la Generalitat, Antoni Comín, y el teniente de alcalde de la ciudad, Jaume Collboni (PSC).

Pese a las tensiones políticas existentes, Montserrat, Comín y Collboni han defendido la candidatura catalana sin fisuras y de forma incansable, asegurando que Barcelona es la mejor opción a nivel técnico, y también teniendo en cuenta que una encuesta entre los trabajadores de la EMA revelaba una preferencia de los empleados por la capital catalana.

Hasta ahora, España ha podido defender la candidatura de Barcelona en una reunión de los embajadores de los 27 celebrada el pasado 6 de octubre, durante la que cada delegación con ciudad candidata pudo exponer su proyecto durante tres minutos. Se trató de presentaciones "técnicas" en las que el embajador español pudo evitar cualquier referencia a la situación política en Cataluña y ninguno de sus colegas preguntó por ello, según informaron distintas fuentes a Europa Press. En las últimas semanas desde las instituciones europeas se ha reconocido de manera informal que la UE sigue la situación en Cataluña "con preocupación", pero que considera el desafío independentista un asunto "interno" que debe resolver España dentro de los límites que marca su Constitución.

08:16 El Barça desplegará hoy una pancarta e invitará al palco a ANC y Òmnium

El Barcelona desplegará hoy, durante los prolegómenos del partido de la Liga de Campeones contra el Olympiacos, una pancarta "como muestra del posicionamiento del Club ante la situación que vive Cataluña" y ha invitado al palco al vicepresidente de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y al secretario de Òmnium Cultural.

La pancarta tendrá un tamaño de 45x46 metros y se situará en la zona del lateral del Camp Nou con las palabras 'Diàleg, respecte i esport' ('Diálogo, respeto y deporte').

Según anuncia la entidad, ese "posicionamiento fue difundido por el presidente del Barcelona Josep Maria Bartomeu, el pasado 5 de octubre en una declaración institucional bajo el mismo nombre, 'Diálogo, respeto y deporte', en la que se reclamaba que se abriera un proceso de diálogo y negociación para encontrar soluciones políticas a la situación que vive Cataluña, desde el máximo respeto a la voluntad mayoritaria de la ciudadanía catalana para decidir su futuro".

08:12 Sale del hospital el hombre que sufrió un infarto en un punto de votación en Lleida

El hombre de 70 años que sufrió un paro cardiorrespiratorio en un punto de votación del referéndum del 1 de octubre en Lleida, en el que se produjeron cargas de la Policía Nacional, ha salido este martes del Hospital Vall d'Hebron de Barcelona en el que estaba ingresado. "Le han dado el alta esta tarde", han explicado fuentes de la familia del paciente, que resultó herido en el Centro de formación de adultos del barrio de La Mariola.

08:04 Guardiola dedica la victoria de su equipo en la Liga de Campeones a 'los Jordis'

Pep Guardiola ha declarado tras el partido ante el Nápoles de la Liga de Campeones (2-1) que "es un buen momento para dedicarles la victoria" a los líderes de las organizaciones independentistas ANC y Òmnium Cultural, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, encarcelados por el delito de sedición.

"Es un buen momento para dedicarles la victoria. No hay civismo más grande que las ideas. Tanto Omnium como la ANC lo han hecho siempre todo con civismo, expresando sus ideas, de lo que queremos",ha dicho el técnico catalán según recoge Marca. "Actualmente la situación es la que es. Ojalá puedan salir muy pronto porque ahora mismo es un poco como si todos estuviéramos allí, la verdad", ha agregado.

07:43 Maduro acusa al Gobierno español de tener "presos políticos"

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha criticado este martes el encarcelamiento de los presidentes de la la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y de Òmnium Cultural, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, respectivamente, y ha acusado al Gobierno de Mariano Rajoy de tener "presos políticos".

"No tiene moral el Gobierno de España, que reprimió al pueblo de Cataluña, apresa al presidente de la ANC, que pone preso a uno de los líderes de la sociedad civil catalana, que tiene presos políticos, que persigue al pueblo de Cataluña", ha expresado Maduro en una rueda de prensa con medios internacionales.

El presidente venezolano respondía así a unas declaraciones del ministro de Asuntos Exteriores español, Alfonso Dastis, en las que aseguraba que la Unión Europea (UE) mantendrá las sanciones previstas contra el gobierno de Maduro. "No tiene moral la oligarquía española para referirse a nosotros, tomen las sanciones que les dé la gana. A Venezuela no la para nadie", ha advertido. En ese sentido, Maduro ha utilizado la situación de Cataluña para desacreditar al Gobierno de Rajoy, aunque después ha admitido que es un asunto "interno" de España. "No me meto en ese tema, pero no tiene moral para referirse al país más democrático del continente americano, el que parió al libertador Simón Bolívar, que sacó aquí a los Borbones a plomo", ha defendido Maduro.