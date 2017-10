Este futbolista del Atlético indigna a sus aficionados por lo que ha hecho al ser sustituido

El Atlético de Madrid ha jugado este miércoles en Armenia contra el Qarabag FC. Un encuentro a priori fácil para el club madrileño se ha convertido en una piedra en el camino de cara a su clasificación para la próxima fase de la Champions. La plantilla entrenada por el Cholo Simeone no ha logrado pasar del empate y el descontento de los aficionados era evidente en redes sociales durante y después del partido.

El objetivo de la ira de los aficionados ha sido un jugador en concreto, Yannick Carrasco. El futbolista ha sido sustituido cuando su equipo buscaba un gol a la desesperada y los aficionados no le perdonan la manera en la que ha abandonado el campo: andando, en lugar de darse prisa para dar salida cuanto antes a su compañero.

El tono de los mensajes ha sido furibundo:

La actitud de Carrasco en el cambio es para dejarle en el banquillo hasta que se le olvide a Simeone. Y no hay más.

Carrasco fuera de mi equipo. Una la perdonó, dos ya no. Queremos hombres no niñatos.

No soy del @Atleti pero ver a Carrasco retirarse hoy de esa manera me a enervado como si lo fuese... Y no es la primera... Nivelito...