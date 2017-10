La bomba de humo más peculiar de 'First Dates'

En First Dates puede suceder de todo. Hay parejas que sienten tal flechazo que sólo desean que su cita dure todo lo posible y que continúe más allá del restaurante de Cuatro, mientras que en otras la química no hace acto de presencia y se nota que los comensales sólo desean que llegue la hora de pagar la cuenta.

A tenor de lo que se pudo ver este martes de la cita de Maribel y Pepe, su cena fue de estas últimas. "Os quería proponer si os apetecía a los dos ir a bailar al reservado que tenemos", les invitó la camarera Lidia Torrent. Pepe se mostró predispuesto pero no encontró complicidad en Maribel.

"Yo lo que pasa es que como no contaba con esto... me tengo que ir porque... me tengo que ir a Majadahonda", contestó ella.

Su frase llamó mucho la atención de quienes seguían y comentaban el programa a través de Twitter: