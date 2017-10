La genial (y lógica) solución de un niño a un ejercicio de matemáticas que el profesor le tachó

Un usuario de Twitter, Ignacio Bárcena (@nachobbb), ha compartido en su cuenta una imagen de un ejercicio de matemáticas de su hijo, Jaime, de siete años. En ella se puede ver el enunciado, las respuestas del niño y la corrección del profesor: una gran cruz roja que tacha las soluciones propuestas por el pequeño.

"Yo creo que quien no lo ha entendido bien es el profe", escribió el padre junto a la fotografía, que en pocas horas supera los 23.000 Me gusta y ha sido compartida 14.000 veces.

Aquí va un ejercicio de mates de mi hijo (7 años). Yo creo que quien no lo ha entendido bien es el profe.@RaquelMartos pic.twitter.com/ilnYYKw0Zv — Ignacio Bárcena (@nachobbb) 17 de octubre de 2017

El ejercicio pedía escribir con cifras "los siguientes números" y el niño, aplicando la lógica, se lo tomó de manera literal. Escribió los números que seguían a los expresados en el enunciado. Así, el número siguiente al diez es el once, el siguiente al noventa y ocho es el noventa y nueve...

En otros tuits Bárcena aclara que el maestro de su hijo "es un gran profe en un buen colegio con educación puntera" pero que este ejercicio "se le pasó". "Es sólo una anécdota y el profe en realidad es muy bueno. ¡Todo mi apoyo a los docentes!", escribe. "Seguro que reiremos juntos de esto en la próxima tutoría".

También puntualiza que el niño no quería hacerse el gracioso: "Le pregunté y me explicó su respuesta con toda seriedad".