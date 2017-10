La película favorita del príncipe Jorge es justo la que esperabas

Todos los niños pequeños tienen una película favorita. Esa que ven una y otra vez, y otra, y otra, y otra más... La que ven sin cansarse y que nunca les decepciona.

En eso el príncipe Jorge de Cambrigde no es diferente al resto y así se encargó de contarlo su padre, el príncipe Guillermo, durante una reportaje que compartió en Twitter la periodista de Sky News Rhiannon Mills el pasado lunes 16 de octubre.

Aunque Guillermo de Inglaterra no había contado nunca ese dato de su hijo, fue un niño entrevistador el que le hizo bajar la guardia y hacer la esperada (y esperable) revelación. "Le gusta bastante El Rey León. La hemos visto unas cuantas veces", contó sobre el niño de cuatro años.

We should employ this kid @SkyNews ...he got #PrinceWilliam to reveal that #princegeorge likes to watch the Lion King pic.twitter.com/bzdVhwqa1I