Las grabaciones de Trapero en la Audiencia Nacional: "La situación no se nos fue de las manos"

La cadena de radio RAC 1 ha publicado en exclusiva una serie de audios con la declaración de Josep Lluis Trapero, el mayor de los Mossos d' Esquadra, en la Audiencia Nacional, donde ha declarado por un presunto delito de sedición, proceso por el que está en libertad pero con el pasaporte retirado y comparecencias periódicas en el juzgado.

Según se extrae de esas grabaciones -de la primera tanda de declaraciones, el pasado 6 de octubre-, Trapero defendió sin fisuras la actuación del cuerpo que lidera durante las concentraciones del 20 y 21 de septiembre pasados frente al edificio de la Conselleria de Economía de Barcelona, en el momento en el que la Guardia Civil llevaba en el interior del mismo una investigación sobre los preparativos del referéndum del 1-O; los agentes fueron retenidos en el interior del complejo y tuvieron que salir escoltados por los mossos tras un bloqueo de horas, mientras que la secretaria del juzgado tuvo que salir por el tejado del edificio.

"De las manos no se nos escapa en ningún momento. Como gestión de una concentración no se nos ha ido en ningún momento", asegura Trapero con vehemencia. "Si hubiéramos podido planificar hubiese sido mejor, sí, porque hubiésemos tenido la comunicación el día antes, hubiese habido más espacio, los vehículos no habrían estado allí y todo habría sido más fácil. Pero irse de las manos no haría justicia a la situación que hubo".

Durante su comparecencia, abunda RAC 1, el mayor Trapero desmintió algunos de los puntos del atestado de la Guardia Civil. Por ejemplo que los manifestantes quisieran entrar para atacar en Economía para atacar a la Benemérita. " No es cierto. Ellos interpretan a través de las cámaras, no con visión directa, que están intentando entrar. Se comprueba y se les dice que no hay ningún intento de intrusión de nadie. Ni en ese momento ni en ningún otro", señala.

Sobre si los guardias podían o no salir del edificio ante la presencia de los manifestantes, Trapero dice: " Yo le digo al juez que habíamos tenido previsto el dispositivo para salir, y que no están saliendo. El informo de las fases, y que la última es que la secretaria judicial se niega a salir si no es con el resto de las fuerzas policiales. A raíz de ello ordeno que se hable con ella y se le pregunte si quiere salir, y ha terminado la diligencia. Ella dice que sí, se hace el ofrecimiento al resto de guardias civiles. En ese momento es cuando sabemos que la diligencia se ha acabado. [...] Teníamos el pasillo hecho para salir, hasta que la Guardia Civil nos habla de los problemas informáticos y nos habla que puede ser toda la noche. Damos la orden que se desmonte el cordón policial de forma progresiva".

Y sobre el si hubo o no violencia en las calles, señala: "Empujones hubo... para hacer la línea policial, y también un lanzamiento de una botella de plástico, y un coche de la Guardia Civil que sufrió daños...".

A los guardia civiles les tuvo que decir que era imposible, como querían, marcharse en sus coches, los que habían usado para ir a la consellería, porque habían quedado completamente destrozados. ¿Había armas dentro?

La emisora catalana también desvela el audio del momento en el que a Trapero se le pregunta en la Audiencia Nacional sobre quién está tras la protesta.

- ¿Usted podía apreciar que había algún tipo de organización, se distinguía alguien?

- Pienso que allí hay organizaciones como el ANC o Òmnium que probablemente estaban detrás de una parte de la gente que acudió y luego hay otra gente que lo hizo a título individual.

- Pero aparte del que crea, dígame lo que usted sabe profesionalmente... ¿Alguien organizaba aquello?

- Yo creo que alguien que esté detrás de todo, yo creo que no. Honestamente, creo que no.

El líder del ANC, Jordi Sánchez, según se desprende del relato de Trapero, ejerció de "mediador" en aquella noche de protestas.