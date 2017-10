Lena Headey cuenta cómo la acosó Harvey Weinstein

Lena Headey, conocida por interpretar a Cersei en la popular serie Juego de Tronos, se ha sumado este martes a la larga lista de mujeres que están dando un paso al frente y haciendo público el acoso sufrido por parte del productor de Hollywood Harvey Weinstein. A principios de octubre dos artículos destaparon que este productor había alcanzado varios acuerdos extrajudiciales para silenciar varias denuncias por acoso y abusos sexuales y a partir de ahí comenzaron a sucederse los testimonios de decenas de actrices.

Intérpretes de la talla de Angelina Jolie, Gwyneth Paltrow, Cara Delevingne o Asia Argento ya han cómo el productor se propasó con ellas. Headey ha recurrido a su cuenta de Twitter para contar su experiencia.

La actriz cuenta en cuatro mensajes que conoció a Harvey Weinstein en el Festival de Venecia con motivo de la proyección de la película El secreto de los hermanos Grimm. "Durante el rodaje fui sometida a una incesante intimidación por parte del director Terry Gilliam", aprovecha para señalar. "En un momento dado Harvey me sugirió dar un paseo hasta el agua. Lo acompañé y se paró e hizo un comentario sugerente, un gesto", recuerda. La actriz señala que se rió pero que estaba "en shock".

"Recuerdo que pensé que tenía que ser una broma, dije algo como 'Oh, vamos tío, sería como besar a mi padre. Vamos a tomar algo con los demás", señala. "Nunca formé parte de ninguna otra película de Miramax", señala sobre la productora fundada por Weinstein.

Headey cuenta otro episodio sucedido años después en Los Angeles. "Siempre había pensado que no volvería a intentar nada conmigo, no después de haberme reído y de decir que ni en un millón de años. Creí que respetaría mis límites y que quizá quería hablar sobre posibles trabajos", prosigue.

La intérprete señala que quedaron para desayunar y hablaron sobre proyectos cinematográficos. "Me hizo algunas preguntas sobre mi vida sentimental. Cambié la conversación hacia algo menos personal. Entonces se fue al baño. Volvió y dijo: 'Subamos a la habitación, quiero darte un guión", continúa.

"Fuimos hacia el ascensor y la energía cambió. Mi cuerpo se puso en alerta", señala. Headey le dejó claro que no estaba interesada en nada que no fuera trabajo y que no pensara que iba a entrar en la estancia por ningún otro motivo.

"Se quedó en silencio después de que hablara, furioso. Salimos del ascensor y llegamos a la habitación. Me puso la mano en la espalda, me hacía andar hacia adelante sin decir una palabra. Me sentí completamente indefensa. Intentó abrir la puerta con la tarjeta y no funcionó y entonces se enfadó de verdad", relata. "Me llevó de vuelta al ascensor, a través del hotel y hasta el guardacoches agarrándome fuerte del brazo. Pagó por mi coche y me susurró en la oreja: 'No le cuentes esto a nadie, ni a tu manager ni a tu agente'. Me metí en mi coche y lloré".