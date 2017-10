Les Luthiers cargan contra el independentismo: "El separatismo siempre encubre una forma de xenofobia"

Les Luthiers se han manifestado este martes claramente en contra del reto independentista catalán, "porque el separatismo siempre encubre una forma de xenofobia", y han mostrado su deseo de que el problema que se vive actualmente en España, a la que consideran su segunda patria, "se solucione de la mejor forma posible".

Han sido palabras de Carlos López Puccio, a las que inmediatamente se han sumado Marcos Mundstock, Carlos Núñez, Jorge Maronna, cuatro de los integrantes de este reconocido grupo cómico y musical, que han ofrecido una rueda de prensa en Oviedo.

Los cuatro, junto a Martin O'Connor y Horacio Tato Turano, sustitutos de Daniel Rabinovich, alias Neneco, fallecido en 2015, se encuentran desde este fin de semana en la capital asturiana para recoger este viernes, 20 de octubre, de manos del rey Felipe, el Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades 2017.

"Lamento el separatismo en todos los sentidos porque encubre siempre una forma de xenofobia. Tú, aquí, no; tú eres distinto; tú no vengas con nosotros. Por eso lamento personalmente la situación actual y espero que se solucione de la mejor forma posible", ha señalado Puccio tras recordar que no deja de ser la visión de un extranjero, pese a que son también españoles por una "hermosa concesión del Gobierno" y por adopción.

ADMIRACIÓN POR EL PROCESO DEMOCRÁTICO

De hecho, ha resaltado el cariño que desde hace años les une a España y la admiración que siempre han sentido por el proceso democrático del país, la Constitución de 1978 y la construcción del Estado de las autonomías, donde las comunidades se implicaron "en pos de un mismo logro, conservando su lengua y sus tradiciones, lo que es expresión de lo humanamente bueno".

Sus palabras fueron suscritas de inmediato por Mundstock, y a continuación por Núñez, pero éste precisando que hubiese sido incapaz de hacerlo con palabras tan bonitas, y por Maronna, que hizo lo mismo en su condición de italiano, no de español, y a quien, entre las risas de los periodistas que seguían la conferencia de prensa, Puccio recordó que en Italia también hay regiones separatistas.

Aunque no llegaron a pronunciarse sobre si el reto independentista catalán podría ser objeto de humor, sí que finalizaron su comparecencia ante los gráficos formando una semicircunferencia y con las manos unidas en el medio, mientras Mundstock decía a sus compañeros: "Estamos firmando la independencia".