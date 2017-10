Los lagrimones de Trudeau por la muerte de un amigo

A lágrima viva. Así ha sido el discurso con el que el primer ministro canadiense, Justin Trudeau, se ha despedido de su amigo Gord Downie, vocalista del grupo The Tragically Hip. Downie murió anoche a los 53 años debido a un tumor cerebral, y Trudeau ha querido rendirle un sentido homenaje en el que no ha ocultado lo muchísimo que ha sentido la pérdida.

In tears over Gord Downie, Trudeau says the most Canadian thing ever: "Our buddy Gord" pic.twitter.com/RcoJ037Op1 — Josh K. Elliott (@joshkelliott) 18 de octubre de 2017

"Gord era mi amigo", asegura entre lágrimas Trudeau. "Pero él era amigo de todos... nuestro amigo Gord, que amaba este país con todo su corazón. Y no sólo de una forma generalista tipo "Oh, me encanta Canadá", amaba cada rincón oculto, cada historia, cada aspecto de este país que celebró toda su vida".

"Durante casi cinco décadas, Gord Downie descubrió y contó las historias de Canadá. Fue el líder de una de las bandas más icónicas de nuestro país, una estrella de rock, artista y poeta cuyas letras evocadoras llegaron a definir un país".

"La música de Tragically Hip nos invitó a explorar lugares en los que nunca habíamos estado, desde Mistaken Point hasta Churchill, y nos ayudaron a entendernos, mientras capturaban la complejidad y la inmensidad del lugar que llamamos hogar. Somos menos país sin Gord Downie", añade Trudeau.

El primer ministro canadiense también se ha despedido del cantante en su cuenta de Twitter: "Nunca habrá otro como tú Descansa en paz mi amigo".

There will never be another one like you, Gord. Rest in peace my friend. — Justin Trudeau (@JustinTrudeau) 18 de octubre de 2017

Downie fue diagnosticado de un cáncer cerebral terminal en 2016 y desde entonces Downie y The Tragically Hip aceleraron su trabajo, tanto musical como socialmente.

En junio de ese año, The Hip, como son conocidos popularmente, publicó su decimotercer álbum, Man Machine Poem.

PASIÓN POR LA MÚSICA

A pesar del diagnóstico y el tratamiento que recibió, Gord Downie mantuvo una gira de conciertos por todo el país que se prolongó todo el verano de 2016.

El último concierto fue el 20 de agosto de 2016 en Toronto y al mismo asistió Trudeau. El evento fue retransmitido por la radiotelevisión pública canadiense, la CBC, con una audiencia de casi 12 millones de personas, un tercio de la población del país.

La gira se convirtió en un masivo acto de homenaje a Downie por centenares de miles de canadienses que acudieron a los conciertos de The Tragically Hip para despedirse del cantante.

En octubre del año pasado, el cantante también publicó su quinto álbum en solitario, "Secret Path", un disco dedicado a Chanie Wenjac, un niño indígena que murió en 1966 cuando se escapó de una residencia escolar en la que había sido internado contra la voluntad de su familia como decenas de miles de otros niños indígenas.