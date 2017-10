Vuelve el grupo 'Fórmula Abierta', formado por exconcursantes de 'OT1'

Más Te quiero y quiero más De lo que tú me das Regálame un beso y no te arrepentirás Te quiero y quiero más Y no te olvidarás de mí jamás

Quien viviera los calores del verano de 2002 recordará el estribillo de esta canción, que taladró bares, discotecas y tímpanos a los pocos meses de que acabara la primera edición de Operación Triunfo. Los cuatro primeros expulsados de aquella edición —Geno Machado, Mireia Montávez, Javián y Álex Casademunt, y en una corta etapa incluso Juan Camus— se juntaron para crear una formación musical que se llamó Fórmula Abierta.

De no ser porque los cuatro eran rostros conocidos del programa más exitoso de la televisión en décadas, la formación se habría quedado en eso que se llama un one-hit wonder, un grupo de un sólo éxito. No tuvieron muchos más (quizá a algún iniciado le suene su Hello my friends, ya sin Álex Casademunt y con Miguel Ángel Silva), pero parecen dispuestos a probar suerte de nuevo: Fórmula Abierta vuelve.

Si algún día alguien me hubiera dicho que después de 16 años #FormulaAbierta volvía....Si, porque queremos y nos apetece!!! Happy!😄 pic.twitter.com/6ZV7368C4h — Geno (@OficialGeno) 18 de octubre de 2017

Así lo han anunciado sus cuatro integrantes originales en sus respectivas cuentas de redes sociales. Si bien es cierto que desde el otoño de 2016 y gracias a OT: El Reencuentro todos aquellos primeros extriunfitos han vuelto a estar en el candelero y que el grupo ha hecho algunas actuaciones por España repasando algunas de sus canciones, ahora parecen estar dispuestos a volver con temas nuevos. Más cuando Operación Triunfo está al caer: Televisión Española reestrenará el formato en pocos días.

Hasta el momento, las carreras de los cuatro componentes de Fórmula Abierta había tomado caminos muy distintos. Álex Casademunt, que abandonó la formación para empezar una carrera en solitaria, tuvo un éxito muy discreto en la misma, mientras que Javián se dedicó a la música heavy, su favorita y muy distinta del tono pachanguero del grupo que ahora retoma. Geno, además de seguir cantando, fundó una academia de canto musical y volvió a participar en una nueva edición de OT, mientras que Mireia montó la formación de música para niños La banda de Mireia, y además tuvo dos hijos con el quinto integrante de la formación, Miguel Ángel Silva.