17 cosas rosas bonitas (y un 'bonus track') para luchar contra el cáncer de mama

Máscara de pestañas

DOUGLAS

Marca y dónde encontrarlo: El modelo All In One de ArtDeco, disponible en perfumerías Douglas

Por cuánto: 14,90 euros

Donación: el 10% del precio

A quién va el dinero: Fundación Internacional Susan G. Komen, organización sin ánimo de lucro creadora del lazo rosa, símbolo de la lucha contra el Cáncer de Mama