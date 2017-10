Así ha visto la prensa internacional la carta de Puigdemont y la reacción del Gobierno

Los medios españoles estaban esperando ansiosos a que, cumplido el plazo dado por el Gobierno a las 10 de la mañana de hoy, llegase la respuesta del Ejecutivo catalán sobre si hubo o no declaración de independencia y todo lo que ello conlleva. Pero la expectación también era máxima en los medios internacionales, que han reaccionado pronto en las redes sociales y en sus ediciones digitales, donde el cruce de cartas y comunicados ha copado pronto los titulares más destacados. En Europa, sobre todo, el interés es máximo.

Las principales agencias destacan que España apuesta por el artículo 155 porque la Generalitat sigue empeñada en ir a la independencia, tras el intercambio epistolar de estos días con el que, añaden, no se ha avanzado nada.

Spain to trigger suspension of Catalan autonomy on Saturday https://t.co/GBpMtuJDQO pic.twitter.com/S39tesIHbv — Reuters Top News (@Reuters) 19 de octubre de 2017

BREAKING: Catalan leader threatens to explicitly declare independence if no talks offered, in letter to Spain's prime minister. — The Associated Press (@AP) 19 de octubre de 2017

#BREAKING Spanish government says it will press ahead with suspending Catalan autonomy — AFP news agency (@AFP) 19 de octubre de 2017

#BREAKING: Madrid to launch procedure of invoking constitution halting Catalonia autonomy: reports pic.twitter.com/7lc1RIzEb0 — China Xinhua News (@XHNews) 19 de octubre de 2017

⚡️ Madrid activará el 21 de octubre el artículo 155 que interviene la autonomía en Cataluña https://t.co/O1ZlgrtTPu pic.twitter.com/a1WRsKUStc — Sputnik Mundo (@SputnikMundo) 19 de octubre de 2017

La cadena pública del Reino Unido y referencia de la información anglosajona, la BBC, destaca la noticia como la primera tanto de su emisión de noticias de 24 horas como de su página de Internet, resaltando que el Ejecutivo de Mariano Rajoy "suspenderá la autonomía de Cataluña". " El líder catalán Carles Puigdemont ha dicho previamente que el parlamento de la región votaría sobre la independencia si España continúa la represión", ahonda. Y muestra su "temor" de que estos "movimientos" puedan " desencadenar disturbios".

Spain to suspend Catalonia's autonomy https://t.co/VhNszZpWT6 — BBC News (World) (@BBCWorld) 19 de octubre de 2017

El británico The Guardian destaca que el Ejecutivo central apuesta por el control autonómico ante el fin del plazo dado a Govern. "Madrid dice que seguirá adelante con la suspensión de la autonomía catalana el sábado, después de que el presidente de la región se niegue a abandonar los planes de secesión", añade. Su corresponsal destaca que es una medida "sin precedentes". La noticia -apertura en su web- la ilustra con una imagen de los manifestantes a favor de la libertad de los Jordis, de hace dos días.

En el mismo país, The Independent habla de que Rajoy va a "imponer" la norma para tomar las riendas de Cataluña, "retirando su derecho de autogobierno". Su corresponsal recuerda que nunca en democracia se ha tenido que optar por esta salida del 155. "Los catalanes han descrito previamente la imposición del gobierno directo como una "invasión" del autogobierno de la región, mientras que las autoridades centrales españolas lo retratan como un movimiento no deseado, aunque necesario, para restablecer la legalidad después de que el gobierno de Puigdemont prosiguiera con un referéndum prohibido violó la constitución del país", narra en su noticia, que abre su edición nacional acaparando casi toda la pantalla.

Ya en Francia, el prestigioso Le Monde explica que Rajoy "continua" con la suspensión de la autonomía catalana. En su directo relatan que Puigdemont ha contestado al límite del tiempo fijado por Madrid pero que no ha aclarado, de nuevo, si hubo declaración de independencia; que el Consejo de Ministros tomará las decisiones definitivas el sábado; y que el nacionalismo español crece por la amenaza de secesión -una pieza aparte que completa la última hora-. Además, este diario está admitiendo preguntas de los lectores para aclarar dudas sobre lo que está ocurriendo. Por ahora, uno de ellos pide que se le explique, perdido ya por "idas y vueltas", si la Generalitat quiere o no declarar la DUI.

DIRECT | Le premier ministre espagnol Mariano Rajoy convoque un conseil des ministres extraordinaire samedi ➡ https://t.co/ynLEnbPX40 — Le Monde (@lemondefr) 19 de octubre de 2017

Liberation, que ha dedicado ya numerosas e impactantes portadas al asunto, hoy lleva Cataluña a un plano algo secundario en sus redes y web. " Madrid se prepara para iniciar la suspensión de la autonomía", escribe, en una información en la que resalta que, aunque nunca se ha usado, esta iniciativa nace de un mandato de la Constitución.

Madrid se prépare à enclencher la procédure de suspension d'autonomie de la Catalogne https://t.co/0pHrPQB7nQ — Libération (@libe) 19 de octubre de 2017

En Italia, donde los medios han mostrado un interés extremo por esta crisis, el Corriere della Sera titula: Puigdemont trata de ganar tiempo, pero Madrid se cierra: "El sábado se suspenderá la autonomía catalana". Su información, en esta ocasión, no pasa de mitad de la página, porque manda un tema propio, en exclusiva, sobre corrupción local.

La Stampa destaca, como noticia de primera plana, la amenaza de independencia por parte de Puigdemont si el Ejecutivo español "se niega al diálogo".

Y el belga Le Soir dice que España "estudiará" el sábado cómo desconectar la autonomía; lo cuenta con la imagen de un Mariano Rajoy preocupado en su escaño en el Congreso. Destaca que hoy, en Bruselas, el mandatario local, Charles Michel, estará sentado junto al presidente español en una reunión comunitaria.

De Standaard, diario igualmente belga pero de la zona flamenca, con alto componente nacionalista e independentista, dice que el Ejecutivo "avanza en la suspensión de la autonomía" catalana, explica que si eso ocurre Puigdemont irá a la independencia y destaca una noticia en la que insiste, como lleva haciendo semanas, en sus reproches a España por "violencia policial" y por hacer "ido demasiado lejos".

Euronews, por su parte, explica que "l os separatistas de Cataluña no han mostrado signos de abandonar su oferta de independencia" y que "e l líder Carles Puigdemont ha dicho que no solo no retrocederá, sino que seguirá adelante con una declaración de independencia más formal". Por eso, dice, España recurre a un "oscuro" artículo de su Carta Magna para limitar el autogobierno de Cataluña, un texto, el del 155, que explica en una pieza especial.

Madrid uses obscure part of the constitution to suspend Catalonia's autonomy. But what is Article 155? https://t.co/6aIHZuw4AA pic.twitter.com/jvvlX9cZbr — euronews (@euronews) 19 de octubre de 2017