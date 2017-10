Aura Garrido ataca un artículo en el que se culpabiliza a las víctimas de Harvey Weinstein

La actriz Aura Garrido (El Ministerio del Tiempo) ha mostrado en Twitter su descontento con la publicación de un artículo en la revista Esquire, compartido en la red social por Fotogramas (del mismo grupo editorial), quienes posteriormente borraron la publicación. En la pieza se cuestionaba el silencio de las mujeres víctimas de abusos por parte del productor Harvey Weinstein con un tono de "culpabilización velada" que ha hecho enfurecer a la intérprete.

El artículo titulado Caso Weinstein: ¿Por qué nadie dijo nada? incluye frases como "no sé, todo me parece muy peliculero, y, por tanto, muy artificioso" o "Lo que no me cuadra, lo que critico, lo que me parece ruin, y hasta me chirría, es el linchamiento de todas esas actrices, las acusadoras". Unas afirmaciones que han llevado a Garrido a compartirlo con sorpresa con sus seguidores en la red social.

Oye @fotogramas_es, creo que se os ha caído esto.

No tiréis la piedra y escondáis la mano, que así nos va.#MeToo pic.twitter.com/RczBlF4hQH — Aura Garrido (@garrido_aura) 17 de octubre de 2017

La redactora del artículo de Esquire, Rosa Martí, llama la atención de las actrices por subir a una habitación de hotel con el productor, algo muy común en reuniones y entrevistas dentro de la industria cinematográfica. "¿Por qué van todas estas chicas a la habitación de un hombre que les dobla la edad? ¿Y por qué dejar pasar casi 20 años sin decir nada?". Además, dentro de la pieza se incluyen hipótesis como: "¿Acudían todas esas mujeres de forma inocente y desinteresada, o realmente sabían a lo que iban?".

La actriz ha reventado y ha creado un hilo en Twitter de una docena de tuits en los que increpa a los redactores de la pieza por culpar deliberadamente a las víctimas.

Si a estas alturas vuestra reacción es publicar este artículo imaginad a lo que llevamos enfrentándonos siglos — Aura Garrido (@garrido_aura) 17 de octubre de 2017

¿Y por qué en grupo? Porque a una no se la escucha. Unidas podemos enfrentarnos a un sistema, solas no. ¿Tampoco es algo nuevo no? — Aura Garrido (@garrido_aura) 17 de octubre de 2017

Culpando a la víctima poniéndola en duda retroalimentáis el sistema que ha tardado 30 años en conseguir represalias para Weinstein — Aura Garrido (@garrido_aura) 17 de octubre de 2017

Algo a lo que se han sumado otros usuarios para apoyarla y compartir su reflexión.

"Sospechoso" "¿Por qué nadie dijo nada". Culpando, una vez más, a las víctimas. Lamentable. Mucho ánimo. — Nova Akropola. (@NovaAkropola) 17 de octubre de 2017

"sospechoso"...Quien ha sido el lumbreras que le ha dado luz verde al otro lumbreras que se le ha ocurrido el artículo? Valiente periodismo — magmovies (@magmovies) 17 de octubre de 2017

Esta redactora se pregunta por qué las actrices no hablaron antes para después culpabilizarlas. POR ESTO no se cuentan las agresiones. pic.twitter.com/tH5kFLtjgd — Azul Corrosiv🎃 (@AzulCorrosivo) 17 de octubre de 2017

Tras la polémica suscitada en las redes sociales, la revista ha publicado junto a la pieza una nota de la redacción en la que se aclara el contenido de la misma:

"Lamentamos que nuestra posición respecto a este tema se haya podido interpretar como equidistante entre el acosador y las víctimas. Condenamos enérgicamente toda clase de acoso sexual, laboral y de cualquier otro tipo. Nuestra intención en este artículo era hacer una reflexión sobre cómo la industria del cine ha reaccionado ante este escándalo, no sobre el delito en sí [...] Tras leer detenidamente los comentarios vertidos en redes sociales, asumimos que algunos extractos no dejan clara nuestra repulsa ante este tipo de comportamientos. Por todo esto, y una vez más, reiteramos nuestras disculpas y volvemos a poner de manifiesto nuestra condena a este tipo de comportamientos".