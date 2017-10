El agradecimiento de Évole a un diputado que le nombró en su defensa de la escuela catalana arrasa en Twitter

"La escuela pública catalana ha dado lo mejor de Cataluña, que bebe de Marti Pol y de García Lorca, la Cataluña de Estopa y la de Txarango, la de Jordi Évole y Pérez Andujar". En estos términos se expresó el diputado de En Comú Podem Joan Mena el pasado martes, en una intervención en el Congreso en defensa de la escuela pública catalana que aún resuena y que el propio Jordi Évole agradeció públicamente en Twitter.

Las palabras de Mena se produjeron en respuesta a la intervención del diputado de Ciudadanos Toni cantó, quien denunció el adoctrinamiento a niños en las escuelas catalanas tras presentar una moción al respecto.

"Gracias, Joan Mena", escribió Évole, en un mensaje que ha generado centenares de comentarios, más de 2.300 retuits y 5.400 'me gusta'.

"Adoctrinar, señor Cantó, lo define la RAE como inculcar a alguien determinadas ideas o creencias. ¿Sabe quién adoctrina en España? Las escuelas del Opus que ustedes apoyan con su abstención en los conciertos para segregar alumnos. Adoctrina y ha adoctrinado en España la escuela franquista,y yo he tenido que ver cuando usted estaba con Rosa Díez, cómo Ciudadanos abandonaba el Parlament de Cataluña para no condenar el régimen preconstitucional. Eso lo he visto yo en el Parlament de Cataluña", afirmó Mena, antes de defender que "decir que la escuela catalana adoctrina es tan mentira como lo que ha dicho el ministro Dastis este fin de semana afirmando que en las escuelas de Cataluña no se enseña lengua castellama. Ministro, pida perdón o dimita".

Continuó Mena: "Mire, señor Cantó, yo he sido adoctrinado por esa escuela catalana. Yo soy hijo de la inmersión lingüística, y gracias a la escuela pública catalana, un hijo de dos andaluces que llegaron a Cataluña hoy es bilingüe y ha tenido las mismas oportunidades que los hijos de la burguesía catalana de Cataluña. Eso es un tesoro social. Y fíjese usted que mal me han adoctrinado que yo terminé estudiando filología hispánica y soy profesor de lengua española".

"La escuela pública catalana ha dado lo mejor de Cataluña, que bebe de Marti Pol y de García Lorca, la Cataluña de Estopa y la de Txarango, la de Jordi Évole y Pérez Andujar... el modelo de escuela integradora catalana es el que ha permitido la Cataluña del respeto que rechaza el discurso etnicista que usted tiene, señor Cantó", defendió el diputado de En Comú Podem, quien explicó que "una compañera profesora me decía que que tenemos el cuerpo decente más precario de Europa y no tenemos tiempo de adoctrinar. O ustedes tienen muy mala fe o no han pisado en la vida la escuela pública catalana. O ambas cosas".

Así mismo, Mena pidió a Ciudadanos que "no busquen el auge del independentismo en la escuela catalana. Búsquenlo en las nefastas políticas del PP contra Cataluña, todas apoyadas por Ciudadanos".

"Hay un refrán español muy sabio que dice que 'cuando un tonto coge una linde, se acaba la linde y sigue el tonto'. Ustedes nacieron para dividir siguen alimentando la división como aves carroñeras por cuatro miserables votos. Mientras unos nos dejamos la piel para coser, pidiendo diálogo y respeto a los consensos de la sociedad catalana. Dejen de ser irresponsables. Nos estamos jugando la cohesión social en Cataluña para los próximos 40 años y ustedes vienen con un bote lleno de gasolina", sentenció el diputado de En Comú Podem.

Las palabras de Mena, difundidas por Évole, generaron un intenso debate quienes defienden que hay adoctrinamiento en la escuela catalana y quienes, como Mena, opinan lo contrario:

También tengo video de adoctrinamiento en la plaza Cataluña el dia de la Mercé con niños menores de 10 años.. — Mariluz Zubiaur (@mariluzzubiaur) 17 de octubre de 2017

Gente opinando sobre la educación en Cataluña sin haber puesto los pies nunca en una escuela catalana. Así os va. Seguid así. Vamos bien. — Sergi Guart Cabré (@sergiguart) 17 de octubre de 2017

De la escuela pública q el conoció hace 30 años. Una auditoría externa lo aclararía. Preguntas sencillas sobre actualidad e historia. — JF Pascual Pareja (@Pancho_Pascual) 17 de octubre de 2017