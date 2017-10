El comentario del lotero de la Bruixa d'Or que sacó los colores a Susanna Griso

Xavier Gabriel, dueño de 'La Bruixa d'Or', pasó este jueves por el programa Espejo Público, de Antena 3, para hablar de la situación política de Cataluña.

Gabriel anunció esta semana que ha inciado los trámites para trasladar la sede de todos sus negocios de lotería, restauración e inmuebles desde Cataluña a Navarra y la fiscal a Madrid. El lotero de una de las administraciones con más ventas en loterías del Estado ha explicado a Europa Press que en conjunto su facturación anual llega a 100 millones de euros.

"Yo soy uno de los que dice hasta aquí hemos llegado y me llevo mis empresas", aseguró en Espejo Público. Al inicio del programa, Gabriel le hizo un llamativo comentario a la presentadora del programa, Susanna Griso.

"Me olvidé de hacerte una pregunta. ¿Tienes lotería de Sort?", cuestionó. "No", replicó la periodista. "No la necesitas. Eres una belleza", zanjó el lotero.

"¡Ay! ¡Por dios! Esto lo tiene muy ensayado y se lo dice a todo el mundo. No se piensen que lo acaba de improvisar", contestó Griso. Mientras una de las colaboradoras del programa puntualizó: "Además de una belleza, es una mujer muy inteligente. Esto es importante".