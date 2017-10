El tuit de Pablo Iglesias contra la "basura fascista" que hizo un escrache a Oltra enloquece Twitter

El líder de Podemos, Pablo Iglesias, acaba de publicar un tuit en solidaridad con la vicepresidenta del Gobierno valenciano, Mónica Oltra, después de que varios miembros del partido de ultraderecha España 2000 hayan cometido un escrache ante el domicilio de la dirigente.

El grupo de ultraderecha ha proferido cánticos y ha mostrado una pancarta a favor de la unidad de España, y lo han retransmitido en directo a través de una red social.

En el escrache, como ese partido define la acción llevada a cabo anoche, puede verse a varias personas tras una gran bandera de España con las caras tapadas con máscaras de la película Scream mientras uno de ellos corea lemas y cánticos populares a través de un megáfono.

El jefe de gabinete de Oltra ha grabado con su teléfono móvil esta acción de acoso y en su vídeo identifica a la persona que lleva ese megáfono como José Luis Roberto, líder de España 2000 en Valencia.

Según informa el diario Levante-EMV, cuando la Policía Local llegó al lugar de los hechos el escrache ya había finalizado y no quedaba ninguna de la veintena de personas que lo había protagonizado.

Las palabras de Iglesias han generado decenas de comentarios en pocos minutos:

Además del apoyo de Iglesias, Oltra lo ha recibido tambiéndel alcalde de Valencia, Joan Ribó o el portavoz del PSPV-PSOE en Les Corts, Manolo Mata:

Molts ànims @monicaoltra No van poder, no poden i no podran. No els tenim por. https://t.co/1S2XguEDdJ